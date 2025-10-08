लग्जरी आइटम बने अदरक-लहसुन! रायसेन में सब्जी में तड़का लगाना मंहगा, दाम ने रुलाया
रायसेन में अदरक-लहसुन के दामों ने बिगाड़ा किचन का बजट. 80 से 100 रुपए किलो पहुंचे भाव. जानिए क्या है लहसुन अदरक के फायदे.
रायसेन: सर्दियों की शुरुआत हुई भी नहीं है और रायसेन के बाजारों में रसोई के दो सबसे जरूरी मसालों अदरक और लहसुन की कीमतों में आग लग गई है. जो ग्राहक अभी कुछ हफ्तों पहले तक इन्हें सस्ते दामों पर खरीद रहे थे, अब उन्हें 80 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच भुगतान करना पड़ रहा है. इस अचानक उछाल ने शहर के आम नागरिकों के घर के मासिक बजट को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है. लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस महंगी खरीद को सर्दियों में सेहत का सबसे बड़ा निवेश बता रहे हैं.
दोगुनी हुई कीमत, बिगड़ा हिसाब
स्थानीय विक्रेताओं के अनुसार, ''कीमतों में यह वृद्धि मौसम जनित मांग का सीधा परिणाम है. पिछले सात-आठ वर्षों से इस कारोबार से जुड़े विक्रेता अयान बताते हैं, ''बारिश के मौसम में जब मांग कम होती है तो अदरक और लहसुन की कीमतें 30 से 35 रुपये प्रति किलो तक गिर जाती हैं. लेकिन सर्दी आते ही मांग दोगुनी हो जाती है और कीमत 100 रुपये के पार तक पहुंच जाती है. फिलहाल तो शुरुआत है, इसलिए ₹80 प्रति किलो का भाव चल रहा है.''
रायसेन शहर के स्थानीय निवासी अमर गायकवाड़ ने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहा कि, "अदरक और लहसुन के बिना किसी भी सब्जी में स्वाद नहीं आता. इसे खरीदना हमारी मजबूरी है. लेकिन जिस तरह से इनकी कीमतें पहले की तुलना में दो गुना हो गई हैं, उसने पूरे घर का हिसाब-किताब गड़बड़ा दिया है. यह छोटे-मोटे 5-10 रुपये की वृद्धि नहीं है, यह सीधा-सीधा बजट पर हमला है.''
स्वास्थ्य का कवच है अदरक-लहसुन
हालांकि कीमतें जेब पर भारी पड़ रही हैं. रायसेन जिला चिकित्सालय में पदस्थ आयुर्वेदिक डॉक्टर शरद चौधरी इन मसालों के स्वास्थ्य लाभों को रेखांकित करते हैं. डॉ. चौधरी के अनुसार, ''अदरक और लहसुन केवल स्वाद बढ़ाने वाले नहीं, बल्कि गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्राकृतिक यौगिक हैं.''
कैसे करें अदरक-लहसुन का उपयोग
गर्मी का स्रोत: अदरक और लहसुन दोनों तासीर से गर्म होते हैं और सर्दियों में शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं.
रक्त शोधन: ये रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं, जो कई बीमारियों की रोकथाम में पहला कदम है.
हृदय और कोलेस्ट्रॉल: डॉ. चौधरी बताते हैं कि, ''जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज या हाइपरटेंशन की समस्या है, उनके लिए अदरक वरदान है. अदरक ग्रीन-टी के साथ उपयोग करने पर एक तरह से प्राकृतिक एस्प्रिन का काम करता है. यह खून को पतला रखता है और ब्लॉकेज को दूर करता है. हृदय रोगों में सहायक: लहसुन हृदय रोगों से संबंधित समस्याओं के निवारण में एक उपयोगी औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है. इसका सेवन सब्जियों में सेंक कर या अदरक के रस को जूस में मिलाकर किया जा सकता है.''
इन लोगों को रहना होगा सावधान
डॉ. चौधरी ने इस बात पर जोर दिया है कि, ''हर व्यक्ति को इसका सेवन नहीं करना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि जिन लोगों के खून को पतला करने की दवाइयां (विशेषकर एस्प्रिन) चल रही हैं, उन्हें इसका सेवन कतई नहीं करना चाहिए. साथ ही, जिन लोगों का पित्त बहुत बढ़ा हुआ है और जिन्हें बहुत अधिक पसीना आता है, उन्हें भी अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी गर्म तासीर समस्या बढ़ा सकती है.''
भले ही रायसेन के बाजारों में अदरक और लहसुन का दाम बढ़ा हो, लेकिन सर्दियों के मौसम में इनके आयुर्वेदिक गुण इन्हें हर घर के लिए एक अनिवार्य और स्वास्थ्य-रक्षात्मक उत्पाद बनाते हैं. जिसके सामने यह कीमत भी छोटी पड़ सकती है.