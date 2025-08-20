रायसेन : रायसेन कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में एक दिव्यांग बुजर्ग अपनी अजीब डिमांड लेकर कलेक्टर के सामने पेश हुए. विकलांग बुजुर्ग ने बताया "अधिकारियों और मंत्रियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने में उसे घंटों परेशान होना पड़ता है. इसलिए उसके लिए ऐसा वीआईपी पास बना दिया जाए, जिससे उसे कोई रोक न सके और वह जल्द ही किसी भी अधिकारी या मंत्री से मिल सके."

दिव्यांग बुजुर्ग ने कलेक्टर को बताई अपनी समस्या

रायसेन जिले के ग्राम सांचेत का रहने वाले बुजुर्ग जीवन सिंह विश्वकर्मा दिव्यांग हैं. वह डंडे के सहारे चलते हैं. मंगलवार को जिला मुख्यालय पर रखी गई जनसुनवाई में वह अपनी समस्या लेकर पहुंचे. बुजुर्ग दिव्यांग जीवन सिंह विश्वकर्मा का कहना है "वह मेहनत-मजदूरी नहीं कर पाता. उसके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है. गरीबी रेखा का राशन कार्ड होने से उसका भरण पोषण तो हो जाता है पर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी समस्या होती है."

रायसेन कलेक्टर के सामने बुजुर्ग ने रखी डिमांड (ETV BHARAT)

जनसुनवाई में दिव्यांग बुजुर्ग ने रखी स्पेशल डिमांड (ETV BHARAT)

बुजुर्ग को कलेक्टर ने दिया आश्वासन

बुजुर्ग जीवन सिंह विश्वकर्मा का कहना है "वह अपनी समस्या को लेकर वह कई बार सरकारी विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों के पास पहुंचते हैं तो घंटों इंतजार करने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाती. मंत्री और अधिकारी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं. वह दिव्यांग होने के कारण उनकी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाते. इसलिए उसके लिए VIP कार्ड बनाया जाए." बुजुर्ग की मांग पर एक बार तो कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा चौंक गए. फिर बुजुर्ग को भरोसा दिया कि उन्हें कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी. दिव्यांगों की समस्या सुनने के लिए हमेशा उनके दरवाजे खुले हैं.