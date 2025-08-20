ETV Bharat / state

रायसेन कलेक्टर की जनसुनवाई में दिव्यांग बुजुर्ग ने रखी स्पेशल डिमांड - RAISEN COLLECTOR PUBLIC HEARING

बुजुर्ग दिव्यांग ने रायसेन कलेक्टर से कहा कि उसे किसी भी अफसर व मंत्री से मिलने के लिए स्पेशल पास की व्यवस्था करें.

Raisen Collector public hearing
जनसुनवाई में दिव्यांग बुजुर्ग की स्पेशल पास की मांग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read

रायसेन : रायसेन कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में एक दिव्यांग बुजर्ग अपनी अजीब डिमांड लेकर कलेक्टर के सामने पेश हुए. विकलांग बुजुर्ग ने बताया "अधिकारियों और मंत्रियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने में उसे घंटों परेशान होना पड़ता है. इसलिए उसके लिए ऐसा वीआईपी पास बना दिया जाए, जिससे उसे कोई रोक न सके और वह जल्द ही किसी भी अधिकारी या मंत्री से मिल सके."

दिव्यांग बुजुर्ग ने कलेक्टर को बताई अपनी समस्या

रायसेन जिले के ग्राम सांचेत का रहने वाले बुजुर्ग जीवन सिंह विश्वकर्मा दिव्यांग हैं. वह डंडे के सहारे चलते हैं. मंगलवार को जिला मुख्यालय पर रखी गई जनसुनवाई में वह अपनी समस्या लेकर पहुंचे. बुजुर्ग दिव्यांग जीवन सिंह विश्वकर्मा का कहना है "वह मेहनत-मजदूरी नहीं कर पाता. उसके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है. गरीबी रेखा का राशन कार्ड होने से उसका भरण पोषण तो हो जाता है पर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी समस्या होती है."

रायसेन कलेक्टर के सामने बुजुर्ग ने रखी डिमांड (ETV BHARAT)
Raisen Collector public hearing
जनसुनवाई में दिव्यांग बुजुर्ग ने रखी स्पेशल डिमांड (ETV BHARAT)

बुजुर्ग को कलेक्टर ने दिया आश्वासन

बुजुर्ग जीवन सिंह विश्वकर्मा का कहना है "वह अपनी समस्या को लेकर वह कई बार सरकारी विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों के पास पहुंचते हैं तो घंटों इंतजार करने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाती. मंत्री और अधिकारी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं. वह दिव्यांग होने के कारण उनकी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाते. इसलिए उसके लिए VIP कार्ड बनाया जाए." बुजुर्ग की मांग पर एक बार तो कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा चौंक गए. फिर बुजुर्ग को भरोसा दिया कि उन्हें कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी. दिव्यांगों की समस्या सुनने के लिए हमेशा उनके दरवाजे खुले हैं.

रायसेन : रायसेन कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में एक दिव्यांग बुजर्ग अपनी अजीब डिमांड लेकर कलेक्टर के सामने पेश हुए. विकलांग बुजुर्ग ने बताया "अधिकारियों और मंत्रियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने में उसे घंटों परेशान होना पड़ता है. इसलिए उसके लिए ऐसा वीआईपी पास बना दिया जाए, जिससे उसे कोई रोक न सके और वह जल्द ही किसी भी अधिकारी या मंत्री से मिल सके."

दिव्यांग बुजुर्ग ने कलेक्टर को बताई अपनी समस्या

रायसेन जिले के ग्राम सांचेत का रहने वाले बुजुर्ग जीवन सिंह विश्वकर्मा दिव्यांग हैं. वह डंडे के सहारे चलते हैं. मंगलवार को जिला मुख्यालय पर रखी गई जनसुनवाई में वह अपनी समस्या लेकर पहुंचे. बुजुर्ग दिव्यांग जीवन सिंह विश्वकर्मा का कहना है "वह मेहनत-मजदूरी नहीं कर पाता. उसके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है. गरीबी रेखा का राशन कार्ड होने से उसका भरण पोषण तो हो जाता है पर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी समस्या होती है."

रायसेन कलेक्टर के सामने बुजुर्ग ने रखी डिमांड (ETV BHARAT)
Raisen Collector public hearing
जनसुनवाई में दिव्यांग बुजुर्ग ने रखी स्पेशल डिमांड (ETV BHARAT)

बुजुर्ग को कलेक्टर ने दिया आश्वासन

बुजुर्ग जीवन सिंह विश्वकर्मा का कहना है "वह अपनी समस्या को लेकर वह कई बार सरकारी विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों के पास पहुंचते हैं तो घंटों इंतजार करने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाती. मंत्री और अधिकारी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं. वह दिव्यांग होने के कारण उनकी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाते. इसलिए उसके लिए VIP कार्ड बनाया जाए." बुजुर्ग की मांग पर एक बार तो कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा चौंक गए. फिर बुजुर्ग को भरोसा दिया कि उन्हें कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी. दिव्यांगों की समस्या सुनने के लिए हमेशा उनके दरवाजे खुले हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

DISABLED ELDERLY SPECIAL DEMANDELDERLY DEMAND VIP CARDDISABLED ELDERLY PROBLEMSRAISEN NEWSRAISEN COLLECTOR PUBLIC HEARING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों को मिली छुट्टी, तेल मालिश कराकर होंगे तरोताजा

चोर के लिए देव दूत बनी पुलिस, जान बचाने के लिए कंधे पर रख 1 KM दौड़ा थाना प्रभारी

मुर्गा-बकरा खाने के लिए नहीं भेजा गया, डिंडौरी कलेक्टर पर भड़के MLA ओमप्रकाश धुर्वे

यूट्यूब से चोरी की ट्रेनिंग, साफ कर दिया बैंक अधिकारी का घर, पकड़े जाने पर अजब खुलासे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.