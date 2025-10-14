अरबी को कहा जाता है सर्दियों का सुपरफूड, ठंड शुरू होते ही बढ़ने लगती है डिमांड
कंदवर्गीय सब्जी अरबी न केवल शरीर को अंदर से गर्म रखती है बल्कि इसमें मौजूद औषधीय गुण इसे सर्दियों का 'सुपरफूड' बना देते हैं.
रायसेन: कहते हैं कि सर्दियों में लोगों की डाइट बढ़ जाती है. ऐसे में ठंड में कई सब्जियां डाइट का एक अनिवार्य हिस्सा भी बन जाती हैं. इस मौसम में कई सब्जियां बाजार में नजर आती हैं. इन्हीं में से एक है अरबी की सब्जी. जैसे ही ठंड की दस्तक होती है. रायसेन के बाजारों में अरबी की डिमांड बढ़ जाती है. यह कंदवर्गीय सब्जी न केवल शरीर को अंदर से गर्म रखती है बल्कि इसमें मौजूद औषधीय गुण इसे सर्दियों का 'सुपरफूड' बना देते हैं. बाजार में इसकी बढ़ती मांग के कारण इसके दाम भी बढ़ जाते हैं.
सर्दियों की शुरुआत में बढ़ जाती है डिमांड
लंबे समय से सब्जी का कारोबार कर रहे रोहित कुशवाहा बताते हैं कि "सर्दियों में अरबी की आवक कम होती है लेकिन डिमांड हाई रहती है. वैसे तो इसकी मांग हमेशा बनी रहती है. अरबी गर्म सब्जियों में गिनी जाती है, इसलिए सर्दियों की शुरुआत होते ही इसकी मांग बहुत बढ़ जाती है. फिलहाल यह ₹40 प्रति किलो बिक रही है, लेकिन जब सर्दियां अपने चरम पर होती हैं, तो इसकी कीमत ₹80 प्रति किलो तक पहुंच जाती है."
औषधीय गुणों से भरपूर है अरबी की सब्जी
औषधीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद चौधरी का कहना है कि "अरबी एक पौष्टिक सब्जी है. इसे खाने से शरीर को जबरदस्त ताकत मिलती है. यह खासकर जोड़ों के दर्द, वीकनेस और सामान्य कमजोरी को दूर करने में सहायक है. अरबी अश्वगंधा और सफेद मूसली जैसे बलवर्धक पौधों की तरह काम करती है. यह कमजोर व्यक्ति को भी बलवान बनाने की क्षमता रखती है. शोध बताते हैं कि अरबी में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन-सी, विटामिन-ई और पोटेशियम जैसे तत्व भरपूर होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं."
सेवन से पहले बरतें सावधानी
डॉक्टर शरद चौधरी एक महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की सलाह भी देते हैं. वे बताते हैं कि "अरबी पचने में थोड़ी हैवी होती है और समय लेती है. इसलिए जिन लोगों को पेट साफ न होने या कब्ज की शिकायत रहती है, उन्हें इसका सेवन सीमित करना चाहिए या विशेषज्ञ की सलाह पर ही करना चाहिए. अरबी सर्दियों में न केवल आपके भोजन का स्वाद बढ़ाती है बल्कि स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए प्रकृति के किसी उपहार से कम नहीं है."
कई नामों से जानी जाती है अरबी
अरबी को कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है. जिनमें घुइयां, अरुई, और अरबी प्रमुख हैं. इसका वैज्ञानिक नाम कोलोकेसिया एस्कुलेंटा है. देश के कई क्षेत्रों में और इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है.