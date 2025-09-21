ETV Bharat / state

रायपुर में तैयार हो रहा 'रावण', पुरंदर मिश्रा बोले- “श्री राम विजयादशमी” के रूप में मनाया जाएगा दशहरा

असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव दशहरा की तैयारी रायपुर में शुरू हो गई है.

Raipur Raavan Dahan Preparation
रायपुर में तैयार हो रहा 'रावण' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर. राजधानी रायपुर में इस वर्ष दशहरा पर्व को पारंपरिक रावण दहन के बजाय “श्री राम विजयादशमी” के रूप में भव्य तरीके से मनाया जाएगा. रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय और भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन के उत्साह का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि दशहरा केवल रावण वध का पर्व नहीं है, बल्कि भगवान श्री राम जी की लंका विजय और अयोध्या आगमन की खुशी में मनाया जाता है.

दशहरा की तैयारी रायपुर में शुरू हो गई है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परंपरा और महत्व: पुरंदर मिश्रा ने बताया कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाने की परंपरा कालांतर से चली आ रही है. यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय और धर्म के मार्ग का प्रतीक माना जाता है. इस वर्ष इसे श्री राम विजयादशमी के रूप में आयोजित किया जाएगा ताकि भगवान श्री राम के जीवन संदेश और अयोध्या आगमन की खुशी को भव्य रूप में प्रस्तुत किया जा सके.

Raipur Raavan Dahan Preparation
डब्लू आर एस दशहरा मैदान में 55 साल से यह उत्सव आयोजित हो रहा है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राम मंदिर स्थापना का उत्साह: विधायक ने कहा कि वर्षों बाद अयोध्या में हमारे आराध्य भगवान रामलला जी के भव्य मंदिर की स्थापना हुई है. इसी उत्साह को ध्यान में रखते हुए राजधानी रायपुर में दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने के उद्देश्य से मनाया जाएगा.

Raipur Raavan Dahan Preparation
दशहरा की तैयारी रायपुर में शुरू हो गई है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजधानी रायपुर में दशहरा उत्सव: डब्लू आर एस दशहरा मैदान में 55 वर्षों से यह उत्सव आयोजित होता आया है. इस वर्ष भी इसकी तैयारी जारी है. हर बार की तरह मैदान में रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण का भी पुतला बन रहा है. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायकगण, आयोग/मंडल अध्यक्ष, आयोजन समिति और कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण मिला है.

Raipur Raavan Dahan Preparation
मैदान में रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण का भी पुतला बन रहा है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धार्मिक निर्देश और जीवन संदेश: पुरंदर मिश्रा ने सभी सनातनों से आग्रह किया कि वे शास्त्रों में उल्लिखित विधि-विधान के अनुसार पर्व मनाएं और प्रभु श्री राम जी की विशेष पूजा-अर्चना करें. उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के जीवन संदेशों को आत्मसात कर अपने जीवन में बुराई के रास्ते को त्याग करें. पुरंदर मिश्रा ने शहर वासियों से भी इस कार्यक्रम में आने की अपील की.

Raipur Raavan Dahan Preparation
विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि “श्री राम विजयादशमी” के रूप में भव्य आयोजन होगा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
100 फीट का रावण होगा आकर्षण का केंद्र, रायपुर के WRS कॉलोनी में भूमिपूजन के साथ रावण दहन की तैयारियां शुरु
नवरात्रि 2025: घट स्थापना का मुहूर्त, किन बातों का रखें ध्यान, कहां की हो मिट्टी, जानिए सब कुछ
शारदीय नवरात्रि 2025: हाथी पर सवार होकर आ रही है मां देवी, जानिए अलग-अलग सवारी का महत्व

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIPUR RAAVAN DAHAN PREPARATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.