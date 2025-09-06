देखिए रायपुर के वर्कशॉप से पुरानी-अनफिट गाड़ियों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया, जानिए इसके फायदे

ETV Bharat / state

देखिए रायपुर के वर्कशॉप से पुरानी-अनफिट गाड़ियों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी पुराने और अनफिट वाहनों को सड़क से हटाने की प्रक्रिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है नियम?: सरकार की पॉलिसी के अनुसार 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब सड़कों पर नहीं चल सकेंगे. वहीं, 15 से 20 साल पुराने कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन अगर फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उन्हें भी स्क्रैप करना अनिवार्य है.

रायपुर: केंद्र सरकार की व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी पुराने और अनफिट वाहनों को सड़क से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रदेश में आधिकारिक तौर पर 6 स्क्रैप सेंटर पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से फिलहाल सिर्फ रायपुर का रायपुर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड केंद्र ही सक्रिय है. यहां पुराने वाहनों को सुरक्षित तरीके से स्क्रैप किया जा रहा है. ईटीवी भारत की टीम ने रायपुर के धरसीवां स्थित इस वर्कशॉप का दौरा किया और पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा.

ग्राहक को स्क्रैपिंग से क्या फायदा मिलता है?: स्क्रैप कराने पर ग्राहकों को कई फायदे मिलते हैं. सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्हें वाहन स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसकी मदद से नई गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलती है. इसके अलावा ऑटो कंपनियां अपने स्तर पर स्क्रैप बोनस भी देती हैं. गाड़ी की स्थिति के हिसाब से उसकी स्क्रैप वैल्यू तय की जाती है और यह राशि भी सीधे ग्राहक को दी जाती है.

गाड़ियों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विस्तार से समझिए स्क्रैपिंग की प्रक्रिया

डी-पॉल्यूशन प्रक्रिया: रायपुर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक (संचालन) आशीष कुमार ने बताया कि वाहन स्क्रैपिंग कई चरणों में पूरी होती है. सबसे पहले डी-पॉल्यूशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें वाहन से ऑयल, डीजल और पेट्रोल निकालकर रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है.

रायपुर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक (संचालन) आशीष कुमार ने बताया कि वाहन स्क्रैपिंग कई चरणों में पूरी होती है. सबसे पहले डी-पॉल्यूशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें वाहन से ऑयल, डीजल और पेट्रोल निकालकर रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है. एक्सटीरियर पार्ट्स निकालना: इसके बाद वाहन से एक्सटीरियर पार्ट्स जैसे नंबर प्लेट, दरवाजे, बंपर, बोनट और हेडलाइट अलग कर दिए जाते हैं.

इसके बाद वाहन से एक्सटीरियर पार्ट्स जैसे नंबर प्लेट, दरवाजे, बंपर, बोनट और हेडलाइट अलग कर दिए जाते हैं. अगला चरण इंटीरियर: इस चरण में इंजन पार्ट्स को निकालने का काम होता है. साथ ही डैशबोर्ड, वायरिंग, गियर बॉक्स और एक्सल जैसी चीजें सावधानीपूर्वक हटाई जाती हैं. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों को हेलमेट, ग्लव्स, चश्मा और सुरक्षा जूते पहनना अनिवार्य है.

इस चरण में इंजन पार्ट्स को निकालने का काम होता है. साथ ही डैशबोर्ड, वायरिंग, गियर बॉक्स और एक्सल जैसी चीजें सावधानीपूर्वक हटाई जाती हैं. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों को हेलमेट, ग्लव्स, चश्मा और सुरक्षा जूते पहनना अनिवार्य है. फाइनल कटिंग और ब्लॉक बनाना: इसके बाद वाहन अंतिम चरण पहुंच गया है. इसमें कटिंग कर वाहनों को छोटे-छोटे टुकड़े में बांटा जाता है. इस दौरान भी काफी सावधानी रखी जाती है. कटिंग के बाद उन टुकड़ों को बेलर मशीन में ले जाया जाता है. इस बेलर मशीन में कटे हुए बॉडी पार्ट्स डाले जाते हैं.

इसके बाद वाहन अंतिम चरण पहुंच गया है. इसमें कटिंग कर वाहनों को छोटे-छोटे टुकड़े में बांटा जाता है. इस दौरान भी काफी सावधानी रखी जाती है. कटिंग के बाद उन टुकड़ों को बेलर मशीन में ले जाया जाता है. इस बेलर मशीन में कटे हुए बॉडी पार्ट्स डाले जाते हैं. कैसे काम करती है मशीन: यह मशीन उन सभी टुकड़ों और पार्ट्स को प्रेस करके एक बॉक्स बना देती है . इस बेलन सर्कल में एक बॉक्स बनाने के लिए लगभग डेढ़ से 2 मिनट का समय लगता है. इस बॉक्स के बनने के बाद अब वाहन पूरी तरह से समाप्त हो गया है.

व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी पुराने और अनफिट वाहनों को सड़क से हटाने की प्रक्रिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या काम आता है स्क्रैप?: वाहनों के बॉडी पार्ट्स से जो बॉक्स बनाया जाता है उसे स्टील फैक्ट्री में भेज दिया जाता है. जहां इसका दूसरे कामों में उपयोग किया जाता है.

फैक्ट्री और स्क्रैप वाहनों से जुड़े आंकड़े: इस फैक्ट्री की शुरुआत 18 जून 2025 को हुई और अब तक यहां कुल 571 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं. इनमें 301 प्राइवेट वाहन और 270 सरकारी गाड़ियां शामिल हैं. 3 दिसंबर 2025 तक कुल 705 आवेदन आए, जिनमें से 662 को मंजूरी दी गई और 653 सर्टिफिकेट भी जारी किए गए.

स्क्रैपिंग वर्कशॉप के अंदर की देखिये झलक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ में कुल 6 स्क्रैप सेंटर है पंजीकृत: रायपुर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अलावा मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अग्रवाल स्ट्रक्चर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ इको रीसायकलर्स प्राइवेट लिमिटेड, एसआर स्क्रैप्स और भिलाई टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड भी कागजों में रजिस्टर है. हालांकि, वर्तमान में सिर्फ रायपुर ग्रीन एनर्जी का धनेली केंद्र ही सक्रिय है और बाकी सेंटर कागजों तक ही सीमित हैं.

स्क्रैपिंग वर्कशॉप के अंदर की देखिये झलक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्क्रैप पॉलिसी का उद्देश्य: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की थी. वहीं केंद्रीय बजट 2021-22 में इस पॉलिसी को घोषित किया गया था. इसका उद्देश्य प्रदूषण घटाने के साथ-साथ ऑटो और मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है. इस पॉलिसी से न केवल सड़कों से अनफिट और खतरनाक वाहन हटेंगे बल्कि आम लोगों को नई गाड़ी खरीदने में भी आर्थिक लाभ मिलेगा.