ETV Bharat / state

रायपुर का ऐसा स्कूल जो स्लम एरिया के बच्चों को दे रहा फ्री एजुकेशन, जानिए इस विद्यालय की खासियत

आत्म अवलोकन करने के साथ ही पांच संकल्प भी लिए जाते हैं. वृक्षारोपण के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है. 5 तरह के योग और प्राणायाम भी बताए जाते हैं. स्कूल में मेडिटेशन और ध्यान भी कराया जाता है- पीयूष साहू, छात्र, नूतन स्कूल

स्कूल के छात्र पीयूष साहू ने बताया कि "मैं इस स्कूल में नर्सरी से पढ़ाई कर रहा हूं. वर्तमान में कक्षा 12वीं साइंस का स्टूडेंट हूं. स्कूल में समर कैंप लगता है. बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन होता है. हम लोगों के लिए कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी भी बनाई गई है.''

विकास परिषद (नूतन स्कूल) शिक्षा और कैरियर गाइडेंस के संचालक किरोड़ीमल अग्रवाल ने बताया कि स्लम एरिया के लगभग 1000 बच्चे नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करते हैं, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी जद्दोजहद वाली है. स्कूल में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है, उससे हटकर हमने उनको एक विचार निर्माण की शिक्षा दी है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा में 1975 से विकास परिषद एक स्कूल का संचालन कर रही है. इस स्कूल में करीब 1000 बच्चे हैं. यहां नर्सरी से लेकर 12 वीं तक पढ़ाई होती है. खास बात यह है कि इस स्कूल के आर्थिक रूप से कमजोर 300 बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है.

स्टूडेंट्स को हो रहा फायदा (ETV BHARAT)

पांच संकल्प के बारे में जानकारी : स्कूल की छात्रा भाविका शर्मा ने बताया कि स्कूल में शिक्षा के अलावा पांच तरह के संकल्प बताए गए हैं. उन्होंने कैसे संकल्प लिया. इसके बारे में उन्होंने ईटीवी भारत को जानकारी दी.

पहला संकल्प :सुबह सोकर उठते ही मैंने संकल्प लिया कि मुझे डॉक्टर, कलेक्टर, टीचर या फिर पुलिस अधिकारी बनना है. इसके लिए मैंने अच्छी पढ़ाई और अच्छी आदतों का पालन किया.

दूसरा संकल्प: नाश्ता करने से पहले मैंने संकल्प लिया कि मुझे डॉक्टर कलेक्टर टीचर या पुलिस बनना है. इसके लिए मैं घर पर ही 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई की.

तीसरा संकल्प: स्कूल जाने के पहले मैंने संकल्प लिया कि मुझे डॉक्टर कलेक्टर या पुलिस बनना है. इसके लिए मैं स्कूल जा रही हूं.

चौथा संकल्प: स्कूल से घर आते वक्त मैं संकल्प ले रही हूं की मुझे डॉक्टर, कलेक्टर, टीचर या फिर पुलिस अधिकारी बनना है. इसके लिए मुझे अच्छी आदतों का पालन करना है. जैसे टीवी नहीं देखना है. मोबाइल नहीं चलाना है. जिद नहीं करना है. गुस्सा नहीं करना है. झूठ नहीं बोलना है.

पांचवां संकल्प: रात में सोने से पहले मैंने संकल्प लिया कि मुझे डॉक्टर, कलेक्टर, टीचर या फिर पुलिस अधिकारी बनना है. आज का मेरा जो टास्क था. वह पूरा हुआ या नहीं. नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ? क्या गलती थी ये गलती मैं दोबारा ना करूं. इसके लिए मुझे ईश्वर शक्ति प्रदान करें."

स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा (ETV BHARAT)

क्या कहते हैं स्कूल के टीचर्स ?: स्कूल की वाइस प्रिंसिपल सुनीता रायकवाड ने बताया कि स्कूल में छोटू और बहना के नाम से एक किरदार चलता है. इस किरदार को रखने के पीछे मकसद यह है कि अगर किसी बच्चे का इस तरह का नाम है तो ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चे ना चिढाएं. छोटू और बहना के जरिए बच्चों को मैसेज दिया जाता है कि खाना कैसे खाना चाहिए. सड़क कैसे पार करना चाहिए. कोई दिव्यांग है तो उसकी सहायता कैसे करनी चाहिए. परिवार में कैसे रहते हैं.

विकास परिषद के नूतन स्कूल में खास आयोजन (ETV BHARAT)

वाइस प्रिंसिपल सुनीता रायकवाड ने बताया कि संयुक्त परिवार के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी जाती है. वर्तमान में फैमिली छोटी होती है. संयुक्त परिवार में दादा-दादी के साथ कैसे रहना है. कैसा व्यवहार करना है इसकी जानकारी दी जाती है. स्कूल में हर सप्ताह अभिव्यक्ति के नाम से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इस कार्यक्रम में बच्चे अपने मन के विचार को लिखते हैं. जिससे बच्चों के विचारों में परिवर्तन होता है. विचारों से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं

नूतन स्कूल की प्रिंसिपल (ETV BHARAT)

स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर ममता पांडेय ने बताया कि इस स्कूल में गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं. ऐसे परिजन जिनकी इनकम कम है और बच्चों को घर में उचित माहौल नहीं मिल पाता. ऐसे बच्चों को इस स्कूल में शिक्षा दी जाती है. इसके साथ ही कई दूसरी एक्टिविटी भी बच्चों को बताई जाती है. स्कूल में बच्चों को रोजगार परक शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती है."

नूतन स्कूल में पढ़ाई करते विद्यार्थी (ETV BHARAT)

स्कूल में कैसे होती है पढ़ाई ?: नर्सरी से लेकर कक्षा पांचवी तक की क्लास पहली पाली में लगाई जाती है. वहीं कक्षा छठवीं से लेकर कक्षा 12 वीं की क्लास दूसरी पाली में संचालित होती है. खास बात यह भी है कि स्कूल के पास ही विकास परिषद, एक नि:शुल्क डिस्पेंसरी का भी संचालन करती है. इसमें स्कूल के बच्चे, उनके परिजन और मोहल्लेवासियों का मुफ्त इलाज किया जाता है.

स्कूल मे दी जाती है नैतिक शिक्षा (ETV BHARAT)

बच्चों को सामाजिक दायित्व की जानकारी बताई जाती है: स्कूल के संचालक किरोड़ीमल अग्रवाल ने बताया कि स्कूल में बच्चों की एजुकेशन के साथ ही कौशल उन्नयन का भी ध्यान रखा जाता है. बच्चों को सामाजिक दायित्व का बोध भी कराया जाता है. स्कूल में स्वच्छता को लेकर भी बच्चों को प्रेरित किया जाता है. यहां पढ़ने वाले बच्चों को कंप्यूटर सिलाई और पर्यावरण के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है.

बच्चों को मजबूत बनाता विकास परिषद का स्कूल (ETV BHARAT)

बच्चों के अंदर शिक्षा को लेकर हमने ललक पैदा की: विकास परिषद (नूतन स्कूल) शिक्षा और कैरियर गाइडेंस के संचालक किरोड़ीमल अग्रवाल ने ईटीवी भारत से कहा कि, हमने कमजोर तबके के बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति ललक पैदा की है. हम स्कूल में ड्रॉप आउट न हो इसके लिए भी प्रयास करते हैं. इसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं. बच्चों को हम यह समझाने में कामयाब हुए हैं कि आपको बड़ा बनना है. कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस अधिकारी बनना है तो पैसे की आवश्यकता नहीं है. अच्छी पढ़ाई और अच्छी आदत की आवश्यकता है. इसके लिए स्कूल के वातावरण को हरा भरा रखा गया है.

सोलर प्लांट और अन्य सुविधाओं से लैस है स्कूल: विकास परिषद द्वारा संचालित नूतन स्कूल, राजधानी रायपुर का ऐसा पहला स्कूल भी है, जहां 20 KV के सोलर प्लांट लगाए गए हैं. संचालक किरोड़ीमल अग्रवाल ने बताया कि सोलर प्लांट की रोशनी से हमारा स्कूल संचालित होता है. साल 2017 में 20 KV के सोलर प्लांट लगाए हैं. अब यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र और नवाचार में दूसरे स्कूलों के लिए मॉडल बन रहा है.