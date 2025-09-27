ETV Bharat / state

रायपुर अर्बन नक्सली अपडेट: कब्जे में मिला सोने का बिस्किट, लाखों रुपये कैश

नक्सल दंपति रायपुर में किराए के मकान में रह रहे थे.

रायपुर अर्बन नक्सली (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2025 at 8:58 AM IST

रायपुर: शुक्रवार को रायपुर शहर में नक्सल दंपति के गिरफ्तार होने का खुलासा हुआ. SIA (स्पेशल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी) ने 24 सितंबर को ये कार्रवाई की. इस कार्रवाई के बारे में रायपुर SSP लाल उमेद सिंह ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि SIB (स्पेशल इंवेस्टिगेटिव ब्यूरो) ने डीडी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जिसे बाद रायपुर में नक्सल दंपति को गिरफ्तार किया गया. उनके पास से सोना, कैश मिला है.

बीजापुर में नक्सल संगठन में सक्रिय थे पति पत्नी: पकड़े गए नक्सली पति-पत्नी का नाम जग्गू उर्फ रमेश और कमला करसम कसम है, जो मूल रूप से बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. वर्तमान में दोनों पति-पत्नी नक्सली डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोरा भाटा इलाके में रह रहे थे. सूत्रों के मुताबिक साल 2017 -18 से नक्सली संगठन में सक्रिय थे.

Raipur Urban Naxalite
इलाज के नाम पर रायपुर में किराए पर लिया था मकान (ETV Bharat Chhattisgarh)

किराए के मकान में रह रहे थे नक्सल दंपति: पकड़े गए नक्सली फर्जी आधार कार्ड देकर किराए का मकान लिए थे. किराए के मकान में नक्सली पति पत्नी एक महीना पहले ही आए थे. जानकारी के मुताबिक जग्गू उर्फ रमेश कई बड़े अधिकारियों के घर पर गार्ड और ड्राइवर से संबंधित नौकरी भी कर चुका है. नक्सलियों के द्वारा दिए गए आधार कार्ड में फर्जी नाम दर्ज था, जिस मकान को किराए पर लिए थे, उसके मकान मालिक को यह कहा गया था कि अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस वजह से मकान किराए पर लेना है.

Raipur Urban Naxalite
रायपुर में कई अफसरों के घर काम कर चुका है नक्सली (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सलियों के पास सोना का बिस्किट और कैश: पकड़े गए नक्सलियों के कब्जे से पुलिस ने 10 तोला सोने का बिस्किट, 1 लाख 14 हजार रुपये कैश बरामद किया है. 2 टचस्क्रीन मोबाइल फोन भी मिला है. जिसकी जांच की जा रही है.

गिरफ्तार किए गए नक्सली पति-पत्नी पर धारा 147, 148, 61 भारतीय न्याय संहिता 17, 18, 19, 20, 38, 39 40 के तहत क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. गुरुवार को उन्हें बिलासपुर के NIA कोर्ट में पेश किया गया. जहां से महिला नक्सली को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. पुरुष नक्सली जग्गू उर्फ रमेश को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है. पूछताछ के दौरान ही उनके पास सोना और कैश होने का खुलासा हुआ.

राजधानी में रह रहे नक्सली पति पत्नी गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड देकर इलाज के बहाने लिया किराए पर मकान

