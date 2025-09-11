पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल, नवजात के नाम पर माताओं को मिल रहे फलदार पौधे
रायपुर जिला प्रशासन ने ग्रीन पालना अभियान शुरू किया है.
रायपुर: जिला प्रशासन रायपुर ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल की है. "ग्रीन पालना अभियान" के तहत अब सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर नवजात शिशु के नाम पर उनकी माताओं को फलदार पौधे दिए जा रहे हैं. जिला प्रशासन ने इस योजना को समाज को पर्यावरण से जोड़ने और लोगों को पेड़ों की महत्ता समझाने की दिशा में कारगर कदम बताया है.
पौधों का चयन और महत्व: ग्रीन पालना अभियान के अंतर्गत प्रसव के बाद माताओं को पांच तरह के फलदार पौधे दिए जा रहे हैं. इनमें आम, अमरूद, जामुन, पपीता और मुनगा शामिल हैं, ताकि इन पौधों को लगाने से वातावरण शुद्ध होगा और आने वाले वर्षों में पोषण और छांव का भी लाभ मिलेगा. जिला प्रशासन का मानना है कि जैसे परिवार अपने बच्चों को सहेजकर बड़ा करता है, उसी तरह पौधों को भी संजोना और पालना जरुरी है.
रायपुर के विभिन्न ब्लॉक में बांटे पौधे: अभियान के तहत विभिन्न ब्लॉकों और स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 20 प्रसूताओं को 100 पौधे बांटे गए. इनमें एमसीएच कालीबाड़ी में 5, धरसीवां ब्लॉक में 6, अभनपुर में 4, आरंग में 3, तिल्दा में 3, मंदिर हसौद में 1 और शहरी सामुदायिक केंद्र में 1 माता को पौधे दिए गए. हर नवजात शिशु के नाम पर मिलने वाले पौधों को माताएं अपने घर और आंगन में लगाकर उसकी देखभाल करेंगी.
रायपुर जिला प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार के प्रयासों से समाज में जागरूकता आएगी और लोग पर्यावरण संरक्षण को जीवन से जोड़कर देखेंगे. यह योजना एक तरह से हर नवजात शिशु के जीवन को हरियाली से जोड़ती है और छत्तीसगढ़ को और अधिक हरा भरा बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी. जिला प्रशासन का यह भी कहना है कि आने वाले समय में "ग्रीन पालना अभियान" न सिर्फ पर्यावरणीय संतुलन बनाएगा बल्कि स्वस्थ समाज के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होगा.