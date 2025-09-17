ETV Bharat / state

रायपुर टू राजिम ट्रेन सेवा कल से होगी शुरु, सीएम विष्णु देव साय दिखाएंगे हरी झंडी

रेलगाड़ी को अभनपुर से विस्तार करते हुए राजिम तक चलाए जाने का फैसला किया गया.

Raipur to Rajim train service
Raipur to Rajim train service (Raipur to Rajim train service)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 4:43 PM IST

3 Min Read
रायपुर: रेल मंडल रायपुर द्वारा 18 सितंबर से रायपुर से राजिम तक ट्रेन सेवा का विस्तार शुरू हो जाएगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री 18 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे. इसके पहले रायपुर से अभनपुर तक ट्रेन की शुरुआत 30 मार्च को हुई थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था.

रायपुर टू राजिम ट्रेन सेवा कल से होगी शुरु: अभनपुर से राजिम की दूरी लगभग 18 किलोमीटर की है जिसमें अभनपुर के बाद मानिकचौरी स्टेशन होगा. मानिकचौरी के बाद राजिम तक ट्रेन जाएगी. राजिम से यही ट्रेन रायपुर दुर्ग होते हुए डोंगरगढ़ तक चलेगी. अब तक रायपुर से अभनपुर तक दो मेमू ट्रेन का संचालन हो रहा था. अब तीसरे ट्रेन की शुरुआत भी हो रही है. अभनपुर से राजिम तक ट्रेन की शुरुआत होने से इसका फायदा 50 हजार रेल यात्रियों को मिलेगा. राजिम तक शुरू होने वाली इस ट्रेन की तैयारी रेल मंडल के द्वारा लगभग पूरी कर ली गई है.

अभनपुर से राजिम तक मेमू ट्रेन की सेवा 18 सितंबर से शुरू होने वाली है. इसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे. रायपुर से राजिम तक 3 मेमू ट्रेन संचालित हो रहे हैं. जिसमें से एक ट्रेन राजिम से रायपुर दुर्ग राजनादगांव होते हुए डोंगरगढ़ तक जाएगी. राजिम क्षेत्र के लोग अब सीधे राजिम से डोंगरगढ़ तक यात्रा कर सकेंगे. नया रायपुर क्षेत्र में सीबीडी स्टेशन बन गया है. अभनपुर से राजिम ट्रेन की शुरुआत होने से राजिम के आसपास लगभग 50 हजार रेल यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा: अवधेश कुमार त्रिवेदी, सीनियर डीसीएम, रायपुर रेल मंडल

पीआरएस काउंटर से मिलेगा रिजर्वेशन: राजिम स्टेशन में टिकट काउंटर के साथ ही एक पीआरएस काउंटर भी खोला जा रहा है. पीआरएस केंद्र के खुल जाने से रिजर्वेशन भी आसानी से हो सकता है. मानिक चौरी स्टेशन पर एक एजेंट की नियुक्ति भी की जा रही है. आने वाले समय में टी स्टॉल पार्किंग और दूसरी चीजों की व्यवस्था भी की जाएगी. रेल सेवा की शुरुआत होने को लेकर जितनी भी तैयारी हैं रेल मंडल के द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है. अभनपुर से राजिम तक ट्रायल पहले भी किया जा चुका है. एक ड्राई रन बुधवार की शाम को किया जाएगा. 18 तारीख को सुबह 11:00 प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

गाड़ी 68760 रायपुर-अभनपुर मेमू का भी विस्तार

  • मेमू रायपुर स्टेशन से सुबह 09:00 बजे रवाना होकर 09:18 बजे मंदिर हसौद
  • 09:30 बजे सीबीडी पीएच
  • 09:45 बजे केंद्री
  • 09:50 बजे अभनपुर
  • 10:11बजे माणिकचौरि पीएच
  • 10:35 बजे राजिम पहुंचेगी

गाड़ी 68761 राजिम-रायपुर मेमू

  • राजिम स्टेशन से 11:10 बजे को रवाना होगी
  • सुबह 11:24 माणिकचौरि पीएच
  • 11:38 अभनपुर स्टेशन
  • 11:51 बजे केंद्री
  • 12:06 बजे सीबीडी पीएच
  • 12:18 बजे मंदिर हसौद
  • 12:45 बजे रायपुर आएगी

गाड़ी 68762 रायपुर-राजिम मेमू

  • रायपुर स्टेशन से 16:20 बजे रवाना होगी
  • 16:38 बजे मंदिर हसौद
  • 16:50 बजे सीबीडी पीएच
  • 17:05 बजे केंद्री
  • 17:18 बजे अभनपुर
  • 17:31 बजे माणिकचौरि पीएच
  • 18:00 बजे राजिम पहुंचेगी

गाड़ी 68763 राजिम-रायपुर मेमू

  • राजिम स्टेशन से 18:30 बजे रवाना होगी
  • 18:44 बजे माणिकचौरि पीएच
  • 18:58 बजे अभनपुर
  • 19:11 बजे केंद्री
  • 19:26 बजे सीबीडी पीएच
  • 19:38 बजे मंदिर हसौद
  • 20:15 बजे रायपुर आएगी

