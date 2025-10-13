ETV Bharat / state

दीपावली पर मां लक्ष्मी की मूर्ति बनाने वाले कुम्हारों का दर्द, नहीं मिलती सही कीमत, सरकार से मदद की दरकार

Happy Deepawali 2025 छत्तीसगढ़ में दीपावली की तैयारियां जोरों पर है. कुम्हार और मूर्तिकार मां लक्ष्मी की मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

DEEPAWALI 2025
दिवाली पर मूर्तिकारों की कमाई फीकी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 9:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: दीपावली का पर्व नजदीक है और रायपुर में कुम्हार परिवार मूर्तियां बनाने में जुटे हैं. मूर्तिकार मां लक्ष्मी, गणेश और माता सरस्वती की छोटी से लेकर बड़ी मूर्तियां बनाने में जुटे हैं. मूर्ति और दीपक बनाने वाले मूर्तिकारों और कुम्हारों से ईटीवी भारत ने बात की तो उनका दर्द निकलकर बाहर आ गया. कई मूर्तिकारों ने बताया कि उन्हें इन मूर्तियों की बिक्री से वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है.

मेहनत के हिसाब से नहीं मिलता पैसा: मूर्तिकार रमेश प्रजापति बताते हैं कि मेहनत के हिसाब से उन्हें पैसा भी नहीं मिलता. सिर्फ रोजी-रोटी और परिवार के भरण पोषण के लिए वे यह काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुम्हार परिवारों का यह पुश्तैनी धंधा भी है, जिसके कारण इस धंधे के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर पाते. रमेश प्रजापति ने कहा कि परिवार के सभी लोग मिलकर माता लक्ष्मी माता सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा बनाते हैं. कुछ लोग केवल लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदने हैं. कुछ ग्राहक लक्ष्मी गणेश और सरस्वती की मूर्तियां खरीदते हैं.

दीपावली में मूर्ति बनाने वाले कुम्हारों का दर्द (ETV BHARAT)

मां लक्ष्मी की मूर्ति की ज्यादा डिमांड: लक्ष्मी गणेश और सरस्वती की 7 इंच से लेकर डेढ़ फीट तक की प्रतिमा बनाई जाती है. इन तीनों मूर्तियां में सबसे ज्यादा डिमांड लक्ष्मी जी की मूर्ति की होती है. दाम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है.

Idol of Goddess Lakshmi
माता लक्ष्मी की मूर्ति (ETV BHARAT)
Sculptors painting statues
मूर्तियों की पेंटिंग करते मूर्तिकार (ETV BHARAT)

मिट्टी की मूर्तियां लोगों को महंगी लगती है लेकिन दिवाली के दिन हजारों रुपए के पटाखे फोड़ देते हैं. इन मूर्तियों के दाम 250 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक हैं. इन मूर्तियों में बारीकी से काम करना होता है, जिसमें मेहनत भी खूब लगता है. इसके वावजूद हमें वाजिब रेट नहीं मिल पाता है- रमेश प्रजापति, मूर्तिकार, रायपुर

RAIPUR SCULPTORS RAMESH PRAJAPATI
मूर्तिकार ने दर्द बयां किया (ETV BHARAT)

दो महीने से मूर्ति निर्माण में जुटे मूर्तिकार: मूर्तिकार माधुरी ने बताया कि पूरे परिवार के लोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्ति बनाने के काम में पिछले दो महीने से जुटे हुए हैं. सपरिवार मिलकर इस काम को करते हैं. इस काम में मेहनत भी खूब लगता है. दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर लक्ष्मी जी की प्रतिमा धनतेरस के दो दिन पहले तक तैयार होती है.

Sculptors painting statues
मूर्तियों की पेंटिंग करते मूर्तिकार (ETV BHARAT)

इन मूर्तियों को बनाने में कच्चा सामग्री जिसमें मिट्टी पेंट ब्रश जैसे तमाम तरह की चीज लगती है. इसके साथ ही इन मूर्तियों में स्टोन वर्क भी किया जाता है. छोटे से लेकर बड़े सभी तरह के काम में मेहनत लगते हैं, लेकिन मेहनत के हिसाब से हमें पैसा नहीं मिल पाता. रोजी-रोटी और परिवार चलाने के लिए मजबूरन मूर्ति बनाने का काम करना पड़ता है- माधुरी, मूर्तिकार

Idol of Goddess Lakshmi
माता लक्ष्मी की मूर्ति (ETV BHARAT)
Diwali preparations in Raipur
लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को अंतिम रूप देते मूर्तिकार (ETV BHARAT)

सरकार से मदद की आस: रायपुर के मूर्तिकार यशवंत चक्रधारी ने बताया कि दिवाली पर्व को देखते हुए ग्वालिन लक्ष्मी जी और मिट्टी के दीए बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें पूरे परिवार के लोग साथ दे रहे हैं. इस काम में मेहनत भी खूब है. सरकारी मदद के नाम पर एक चाक मिला हुआ है. मेहनत के हिसाब से दाम नहीं मिल पाता लेकिन रोजी-रोटी जरूर चल जाता है. सरकार से मदद की दरकार है.

Potter Family Of Raipur
मूर्तियां बनाता रायपुर का कुम्हार परिवार (ETV BHARAT)

धनतेरस-दिवाली पर करना है सोने में निवेश, ज्वैलरी, डिजिटल गोल्ड या ETF, कौन है सबसे फायदेमंद?

दीपावली 2025: मनेंद्रगढ़ मारवाड़ी युवा मंच ने घुटरा हाई स्कूल के बच्चों को बांटे दिवाली गिफ्ट

दीपावली की रात ऐसे करें खास पूजा, मां लक्ष्मी की कृपा से खुलेगा भाग्य का द्वार, बरसेगा धन और आएंगी खुशियां!

TAGGED:

SCULPTORS IN PAIN ON DIWALI
GODDESS LAKSHMI IDOL SALE
दीपावली का पर्व
HAPPY DEEPAWALI 2025
RAIPUR SCULPTORS IN PAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.