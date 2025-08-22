रायपुर: अभनपुर विकासखंड के सरकारी स्कूल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी बाबू ने मेडिकल की राशि निकालने के लिए वहां के टीचर से 10 प्रतिशत रिश्वत की मांग की थी.

1 लाख रुपये मेडिकल लोन के लिए मांगा था 10 परसेंट: अभनपुर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंपाझर में टीचर चंद्रहास निषाद पदस्थ है. टीचर चंद्रहास निषाद को अपने नवजात बच्चे के इलाज के लिए 1 लाख रुपये की जरूरत थी. टीचर ने मेडिकल की राशि निकालने के लिए प्राचार्य कार्यालय में आवेदन किया. जिसके बाद स्कूल के प्राचार्य कार्यालय में पदस्थ बाबू मनोज कुमार ठाकुर 1 लाख रुपए की मेडिकल की राशि निकालने के बदले 10% रिश्वत की मांग की.

एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों टीचर को पकड़ा: ये बात सुनकर टीचर हैरान हो गया. जिसके बाद टीचर रिश्वत मांगने वाले बाबू को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था. उसने एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी शिकायत की. टीचर की शिकायत के बाद एसीबी ने जांच और सत्यापन की कार्रवाई पूरी करने के बाद गुरुवार को ट्रैप कर स्कूल के बाबू मनोज कुमार ठाकुर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी बाबू के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत गिरफ्तार किया.

