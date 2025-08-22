ETV Bharat / state

मेडिकल लोन दिलाने टीचर से बाबू ने मांगा 10 परसेंट, एसीबी ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार - ACTION ON BRIBERY RAIPUR

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ये कार्रवाई की है.

RAIPUR SCHOOL CLERK ARRESTS
स्कूल का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 22, 2025 at 7:39 AM IST

2 Min Read

रायपुर: अभनपुर विकासखंड के सरकारी स्कूल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी बाबू ने मेडिकल की राशि निकालने के लिए वहां के टीचर से 10 प्रतिशत रिश्वत की मांग की थी.

1 लाख रुपये मेडिकल लोन के लिए मांगा था 10 परसेंट: अभनपुर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंपाझर में टीचर चंद्रहास निषाद पदस्थ है. टीचर चंद्रहास निषाद को अपने नवजात बच्चे के इलाज के लिए 1 लाख रुपये की जरूरत थी. टीचर ने मेडिकल की राशि निकालने के लिए प्राचार्य कार्यालय में आवेदन किया. जिसके बाद स्कूल के प्राचार्य कार्यालय में पदस्थ बाबू मनोज कुमार ठाकुर 1 लाख रुपए की मेडिकल की राशि निकालने के बदले 10% रिश्वत की मांग की.

एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों टीचर को पकड़ा: ये बात सुनकर टीचर हैरान हो गया. जिसके बाद टीचर रिश्वत मांगने वाले बाबू को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था. उसने एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी शिकायत की. टीचर की शिकायत के बाद एसीबी ने जांच और सत्यापन की कार्रवाई पूरी करने के बाद गुरुवार को ट्रैप कर स्कूल के बाबू मनोज कुमार ठाकुर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी बाबू के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत गिरफ्तार किया.

छत्तीसगढ़ में बीते दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई:

17 जुलाई 2025- कोरबा में 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों टीचर गिरफ्तार

17 जुलाई 2025- जांजगीर चांपा में 20 हजार की रिश्वत लेते पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों दबोचा

10 जुलाई 2025- बलरामपुर में सीमांकन के लिए घूस मांगने वाला पटवारी गिरफ्तार

3 जुलाई 2025- तहसील ऑफिस का बाबू दुर्ग में रिश्वत लेते पकड़ाया

21 जून 2025- लोरमी में बिजली विभाग का जेई 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

20 जून 2025- जगदलपुर में PWD के विद्युत यांत्रिकी डिपार्टमेंट का इंजीनियर गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में अमानक दवाइयों की सप्लाई, कई दवाओं को लेकर आदेश जारी, स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल
बेमेतरा के कोहड़िया में स्पंज आयरन फैक्ट्री का विरोध, जनसुनवाई में लोगों का फैसला
रायपुर सेंट्रल जेल से कैदी फरार, निर्माण कार्य के दौरान दिया चकमा, तलाश में जुटी पुलिस

रायपुर: अभनपुर विकासखंड के सरकारी स्कूल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी बाबू ने मेडिकल की राशि निकालने के लिए वहां के टीचर से 10 प्रतिशत रिश्वत की मांग की थी.

1 लाख रुपये मेडिकल लोन के लिए मांगा था 10 परसेंट: अभनपुर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंपाझर में टीचर चंद्रहास निषाद पदस्थ है. टीचर चंद्रहास निषाद को अपने नवजात बच्चे के इलाज के लिए 1 लाख रुपये की जरूरत थी. टीचर ने मेडिकल की राशि निकालने के लिए प्राचार्य कार्यालय में आवेदन किया. जिसके बाद स्कूल के प्राचार्य कार्यालय में पदस्थ बाबू मनोज कुमार ठाकुर 1 लाख रुपए की मेडिकल की राशि निकालने के बदले 10% रिश्वत की मांग की.

एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों टीचर को पकड़ा: ये बात सुनकर टीचर हैरान हो गया. जिसके बाद टीचर रिश्वत मांगने वाले बाबू को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था. उसने एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी शिकायत की. टीचर की शिकायत के बाद एसीबी ने जांच और सत्यापन की कार्रवाई पूरी करने के बाद गुरुवार को ट्रैप कर स्कूल के बाबू मनोज कुमार ठाकुर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी बाबू के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत गिरफ्तार किया.

छत्तीसगढ़ में बीते दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई:

17 जुलाई 2025- कोरबा में 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों टीचर गिरफ्तार

17 जुलाई 2025- जांजगीर चांपा में 20 हजार की रिश्वत लेते पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों दबोचा

10 जुलाई 2025- बलरामपुर में सीमांकन के लिए घूस मांगने वाला पटवारी गिरफ्तार

3 जुलाई 2025- तहसील ऑफिस का बाबू दुर्ग में रिश्वत लेते पकड़ाया

21 जून 2025- लोरमी में बिजली विभाग का जेई 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

20 जून 2025- जगदलपुर में PWD के विद्युत यांत्रिकी डिपार्टमेंट का इंजीनियर गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में अमानक दवाइयों की सप्लाई, कई दवाओं को लेकर आदेश जारी, स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल
बेमेतरा के कोहड़िया में स्पंज आयरन फैक्ट्री का विरोध, जनसुनवाई में लोगों का फैसला
रायपुर सेंट्रल जेल से कैदी फरार, निर्माण कार्य के दौरान दिया चकमा, तलाश में जुटी पुलिस

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIPUR SCHOOL CLERK ARRESTSACB ACTION RAIPURस्कूल का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तारRAIPUR NEWSACTION ON BRIBERY RAIPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.