रायपुर: शहर की कई सड़कों पर बार-बार डामर की परतें चढ़ाने से अब सड़कें आसपास के घरों से ऊंची हो गई हैं. नतीजा यह है कि जिन मकानों की नींव (प्लिंथ) कभी सड़क से ऊपर होती थी, अब वे नीचे हो गई हैं. बारिश के समय इन घरों में गंदा पानी घुस रहा है और लोग बेहद परेशान हैं.

शंकर नगर में सड़क 4 फीट ऊंची हो गई: रायपुर के शंकर नगर चौक से लेकर बिलासा ब्लड बैंक तक बनी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी के मकान कभी सड़क से 2 फीट ऊपर थे, अब 2 फीट नीचे हैं. इसका कारण है हर बार सड़क के मरम्मत में पुरानी सतह हटाए बिना नई परत चढ़ा देना.

नवीनीकरण के समय मिलिंग नहीं होने से सड़कें मकानों से ऊंची हो गईं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मिलिंग नहीं, सीधे बिछा दी जाती है नई परत: इस इलाके की सड़क पहले नगर निगम के पास थी, अब लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधीन है. दोनों ही विभागों ने बिना ज़रूरत के बार-बार बड़ी-बड़ी गिट्टी और डामर की मोटी परतें चढ़ा दीं. विशेषज्ञों के मुताबिक, नवीनीकरण से पहले पुरानी परत हटाना जरूरी होता है, जिसे 'मिलिंग' कहा जाता है. मगर विभागों ने इस जरूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज किया.

सड़क ऊंची होने से पूरा शहर प्रभावित हो सकता है: रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने 21 जनवरी को इस समस्या को लेकर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता से मुलाकात की. उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए 22 जनवरी को रायपुर के मुख्य अभियंता को निर्देश जारी किए.

रायपुर में सड़क के ऊपर सड़क बनने से परेशान लोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रमुख अभियंता ने क्या लिखा: शंकर नगर से लोधीपारा तक लगातार डामरीकरण से सड़क की ऊंचाई बहुत अधिक हो गई है. इससे बरसात में दोनों ओर के मकानों में जलभराव हो रहा है. यह समस्या केवल शंकर नगर की नहीं, पूरे शहर की हो सकती है. भविष्य में मिलिंग के बाद ही सड़क निर्माण किया जाए.

नगर निगम पर भी लागू हो व्यवस्था: सिंघवी ने 3 फरवरी को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आग्रह किया कि इस प्रकार की व्यवस्था नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों में भी लागू हो. उनका कहना है कि रायपुर की 99% सड़कें नगर निगम के अधीन हैं, इसलिए वहां भी मिलिंग अनिवार्य होनी चाहिए.

जब लोक निर्माण विभाग एक दिन में आदेश जारी कर सकता है, तो नगरी प्रशासन विभाग को छह महीने क्यों लग रहे हैं? मिलिंग की दरें पहले से तय हैं, शासन की स्वीकृति की जरूरत ही नहीं है.-नितिन सिंघवी, रायपुर निवासी

मद्रास हाई कोर्ट का भी आदेश: मद्रास हाई कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में साफ कहा है कि जब भी सड़क बनाई जाए, तो ठेकेदार द्वारा मिलिंग अनिवार्य रूप से की जाए. साथ ही लोगों को मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाए और शिकायत के लिए अधिकारियों के संपर्क नंबर भी दिए जाएं. अगर ठेकेदार मिलिंग नहीं करता, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर मुआवजा वसूलने की बात भी अदालत ने कही है.

नवीनीकरण के समय मिलिंग नहीं होने से सड़कें मकानों से ऊंची हो गईं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मिलिंग?: मिलिंग एक तकनीक है, जिसमें विशेष मशीन की मदद से पुरानी डामर परत को तय गहराई तक खुरचा जाता है. इस प्रक्रिया से सड़क की ऊंचाई नियंत्रित रहती है और पुराना मलबा भी पुनः उपयोग में लाया जा सकता है. यह तकनीक खासतौर पर उन जगहों के लिए उपयोगी होती है, जहां सड़कें बार-बार ऊंची होती जा रही हैं.