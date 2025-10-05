रायपुर में देवी-देवताओं के अपमान पर बवाल, इलाज के बहाने धर्म परिवर्तन का आरोप, महिला समेत 6 गिरफ्तार
रायपुर के परशुराम इलाके की घटना है. हालांकि एक अन्य धार्मिक संगठन ने इन आरोपों को निराधार बताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 5, 2025 at 2:51 PM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर विवाद भड़क गया है. बताया जा रहा है कि परशुराम नगर इलाके में एक महिला को बीमारी का इलाज करने के बहाने धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया गया. मामले के उजागर होते ही इलाके में तनाव फैल गया. बजरंग दल के विरोध के बाद पुलिस ने महिला सहित 7 लोगों को हिरासत में लिया है.
इलाज का झांसा, फिर ब्रेनवॉश: राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के संतोषी पारा की वाली बालका राजपूत ने बताया कि उनके भांजे की पत्नी लंबे समय से बीमार थी. इस दौरान उसकी पहचान परशुराम नगर निवासी मायाराम नामक व्यक्ति से हुई, जिसने बिना किसी शुल्क के उसका इलाज करने का वादा किया. इलाज के नाम पर मायाराम और उसके साथियों ने महिला को मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की और धीरे-धीरे उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए मनाने लगे.
देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप: पीड़िता के परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान आरोपियों ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहीं. इस व्यवहार से महिला की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और उसने घर आकर पूरी घटना अपने परिवार को बताई. इसके बाद मामला तेजी से फैल गया और स्थानीय संगठन सक्रिय हो गए.
बजरंग दल ने थाने का घेराव किया: मामले की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि बीमार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने राजेंद्र नगर थाने का घेराव कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 6 लोग हिरासत में: विवाद बढ़ता देख पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया. राजेंद्र नगर थाना प्रभारी ने मायाराम सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया. पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.
विरोधी पक्ष ने बताया आरोप झूठे: दूसरी ओर, एक अन्य धार्मिक संगठन ने इन आरोपों को निराधार बताया है. उनका कहना है कि यह सब झूठी अफवाहों के आधार पर किया गया विरोध है और इससे समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है.
इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई: विवाद के बाद पुलिस ने परशुराम नगर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. वहीं, कुछ हिंदू संगठनों ने इस घटना को धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.