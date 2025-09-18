ETV Bharat / state

जिले के SSP ने 6 इंस्पेक्टर का किया तबादला, एक थाने से दूसरे थाने के साथ ही भेजा गया लाइन

नवरात्रि से पहले रायपुर पुलिस के 6 इंस्पेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ है. ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: जिले में फिर एक बार पुलिस विभाग में तबादला आदेश जारी हुआ है. जिसमें 6 इंस्पेक्टर को इधर से उधर स्थानांतरित किया गया है. SSP लाल उमेद सिंह ने इसका आदेश जारी कर दिया है. आने वाले दिनों में नवरात्रि और विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा. पर्व त्यौहार के ठीक पहले इंस्पेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला किया गया है.

इन इंस्पेक्टर का ट्रांसफर

अजीत सिंह राजपूत को थाना प्रभारी कोतवाली से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है.

इंस्पेक्टर शिवनारायण सिंह को थाना प्रभारी डीडी नगर से तबादला करके उन्हें थाना प्रभारी कोतवाली बनाया गया है.

इंस्पेक्टर रविन्द्र सिंह को थाना प्रभारी मौदहापारा से स्थानांतरित कर थाना प्रभारी डीडी नगर बनाया गया है.

इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा को पुलिस लाइन से हटाकर थाना प्रभारी मौदहा पारा में पदस्थ किया गया है.

इंस्पेक्टर मनीष तिवारी को पुलिस लाइन से हटाकर थाना प्रभारी माना बनाया गया है.

इंस्पेक्टर शील आदित्य कुमार सिंह को यातायात से तबादला करके थाना प्रभारी पुरानी बस्ती बनाया गया है.

16 सितंबर को भी हुए थे तबादले: छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर से सोमवार को भी एक तबादला आदेश जारी किया गया था. पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के अनुमोदन पर जारी आदेश में राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय अनुसार कुल 30 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है. आदेश के मुताबिक जिन अधिकारियों के नाम सूची में शामिल हैं, उन्हें वर्तमान पदस्थापना इकाई से हटाकर नए जिलों व इकाइयों में पदस्थ किया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

6 इंस्पेक्टर के तबादले को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि त्यौहार के मद्देनजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है. त्योहार के दौरान भीड़ नियंत्रित रह सके और जनता को त्यौहार के दौरान सुरक्षा मिल सके. इसके पहले भी पुलिस विभाग में तबादला आदेश जारी हुआ था जो पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया था.