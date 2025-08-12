ETV Bharat / state

वंदे मातरम: स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड, इतिहास के पन्नों में दर्ज कहानी - INDEPENDENCE DAY 2025

अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए यहां जुटे थे क्रांतिवीर.

INDEPENDENCE DAY 2025
स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2025 at 2:14 PM IST

रायपुर: आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के वीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर दिया था. रायपुर में एक ऐसा ही मैदान और भवन है जो उन वीर स्वंत्रत्रता सेनानियों की याद दिलाता है. रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड जहां पर आजादी की लड़ाई के लिए सन 1857 और 1858 में लड़ाई हुई थी.

पुलिस परेड ग्राउंड आजादी की लड़ाई का साक्षी: अंग्रेजी हुकूमत ने 10 दिसंबर 1857 को सोना खान के जमीदार क्रांतिवीर को सार्वजनिक तौर पर फांसी दे दी थी. जिसके विरोध में 18 जनवरी 1858 को भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया था. इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत की ओर से 17 भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार कर उन्हें सार्वजनिक तौर पर फांसी पर चढ़ा दिया गया. अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले 17 भारतीय सैनिक हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए.

इतिहास के पन्नों में दर्ज कहानी (ETV Bharat)

15 अगस्त 1947 को फहराया गया तिरंगा: वर्तमान समय में यह रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड कहलाता है जो आजादी की लड़ाई का साक्षी रहा है. इसके साथ ही वर्तमान में गांधी चौक के नाम से पहचाने जाने वाले स्थान पर 15 अगस्त 1947 की सुबह पहली बार ध्वजारोहण हुआ था.

1857 में फौजी छावनी थी ये जगह: रायपुर के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि "रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड 1857 में फौजी छावनी या सैनिकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था. सिविल लाइन एरिया में यह काफी दूर तक फैला हुआ था. वहां पर खासकर 18 जनवरी 1858 को सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था. उसका मूल कारण यह था कि 10 दिसंबर 1857 को सोना खान के जमींदार क्रांतिवीर को सार्वजनिक तौर पर अंग्रेज सैनिकों ने फांसी दी थी. उस समय भारतीय सैनिकों ने संकल्प लिया था कि अंग्रेजों से हम इसका बदला जरूर लेंगे".

''17 भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार कर दी गई थी फांसी'': इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र बताते हैं कि "उसके बाद हनुमान सिंह राजपूत के नेतृत्व में यह घटना घटी थी. बाद में अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेरकर कुल 17 भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया. अंग्रेज सैनिक 17 भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए. लेकिन नेतृत्व करने वाले हनुमान सिंह राजपूत अंग्रेज सैनिकों के हाथ नहीं लगे. पुलिस परेड ग्राउंड में 17 भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग शामिल रहे. जैसे गाजी खा मुल्लू देवीदिन अब्दुल हयात इस तरह से नाम दस्तावेजों में मिलते हैं. इसके बाद अंग्रेजों ने 22 जनवरी 1858 को 17 भारतीय सैनिकों को भी सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ा दिया".

बदल चुकी है यहां की तस्वीर: पुलिस परेड ग्राउंड में वर्तमान 2 शस्त्रागार में से 1 शस्त्रागार को पुलिस मेस बनाने के समय ध्वस्त कर दिया गया. मिलिट्री का जो दफ्तर हुआ करता था वह मेन रोड के किनारे पर है. वर्तमान में जो कच्चे खपरैल के बने मकान हैं उसमें पुलिस क्वार्टर बनाए गए. वह भी अंग्रेजों के जमाने के हैं.

गांधी चौक: रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड आजादी की लड़ाई का साक्षी रहा है. 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली. 15 अगस्त 1947 की सुबह रायपुर के गांधी चौक में पहले ध्वजारोहण किया गया था. रायपुर शहर के चारों कोनों के लोग आकर इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल हुए थे. आजादी का पहला जश्न रायपुर के गांधी चौक में मनाया गया था.

