जीवन जोड़ी और चीनी चाल, शादी की साइट के नाम पर करोड़ों की ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ में वर-वधू साइट के नाम पर साइबर ठगों का बड़ा खेल सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 5, 2025 at 7:02 PM IST
प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
रायपुर: शादी के सपनों को साइबर ठगों ने ठगी के जाल में बदल दिया. ‘जीवन जोड़ी’ नामक वर-वधू परिचय साइट के जरिए देशभर में बड़े पैमाने पर ठगी का खुलासा हुआ है. साइबर शील्ड अभियान के तहत रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों की ठगी में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ है कि ठगी की रकम म्यूल अकाउंट्स के जरिए चीन तक ट्रांसफर की जा रही थी.
आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देशन में चला अभियान: रायपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय रायपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि 500 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों रुपए का लेनदेन किया गया, जिनका उपयोग देशभर में ऑनलाइन ठगी और मनी लाउंड्रिंग में किया जा रहा था.
चार राज्यों से 4 आरोपी गिरफ्तार, चीन तक मिला लिंक: रायपुर पुलिस ने इस नेटवर्क में शामिल ओडिशा, गुजरात, बिलासपुर और रायपुर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 50 मोबाइल फोन, 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर, बड़ी संख्या में सिम कार्ड और 60 बैंक अकाउंट कीट बरामद किए गए हैं. जांच में सामने आया कि म्यूल अकाउंट्स का संचालन चीनी नागरिकों द्वारा APK फाइल्स के माध्यम से किया जाता था, जिससे बैंक खातों का रिमोट कंट्रोल उनके पास रहता था.
मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए ठगी का जाल: आरोपियों ने लोगों को फंसाने के लिए फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स तैयार की थीं. इन वेबसाइट में www.erishtaa.com, www.jeevanjodi.com, www.royalrishtey.com जैसे साइट्स शामिल हैं. इन साइट्स पर फर्जी वर-वधू के फोटो अपलोड कर लोगों से शादी के नाम पर ठगी की जाती थी.
रायपुर में दो ठिकानों पर रेड, ऑफिस सील: पुलिस ने गोल चौक डगनिया और कटोरा तालाब इलाके में दो फर्जी कार्यालयों पर छापा मारकर उन्हें सील कर दिया. गोल चौक स्थित ऑफिस जीवन जोड़ी और रॉयल रिश्ते के नाम से, जबकि कटोरा तालाब में ई रिश्ता के नाम से फर्जी कार्यालय चलाए जा रहे थे.
IG अमरेश मिश्रा के निर्देश पर एक्शन: रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्टेड म्यूल बैंक अकाउंट्स की जांच के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे. इसके तहत रेंज साइबर थाना को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
कई खाते पाए गए संदिग्ध: थाना डीडी नगर में HDFC बैंक के 79 खाते और थाना आजाद चौक में साउथ इंडियन बैंक के 17 खाते संदिग्ध पाए गए हैं, जिन पर अलग-अलग धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच जारी है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों द्वारा चीन के नागरिकों से जुड़े नेटवर्क के लिए देशभर में साइबर ठगी से अर्जित रकम को म्यूल अकाउंट्स में घुमाया जाता था. ट्रांजैक्शन के अनुसार आरोपियों को कमीशन दिया जाता था. बैंक से भी असामान्य लेनदेन वाले खातों की जानकारी लगातार ली जा रही है.
गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानकारी: कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
- गजसिंह सुना सूरदा, सिंधईकेला, बलांगीर, ओडिशा
- भिखु सचदेव भाटिया, कल्याणपुर, द्वारका, गुजरात
- साहिल कौशिक, काठाकोनी, तखतपुर, बिलासपुर
- हर्षित शर्मा , अरविंद नगर, कटोरा तालाब, रायपुर