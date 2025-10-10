नर्स की प्रेमी ने की हत्या, इस बात का करता था शक
आरोपी प्रेमी ने पहले बाजार से चाकू खरीदा और उसे बैग में रखकर प्रेमिका के घर पहुंचा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2025 at 7:35 AM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना अंतर्गत एमएमआई हॉस्पिटल में काम करने वाली स्टाफ नर्स की लाश उसके घर में पड़ी मिली. नर्स लालपुर में किराए के मकान में रहती थी. घटना के वक्त रूममेट ड्यूटी पर थी. ड्यूटी से लौटने के बाद उसने प्रियंका की लाश को देखी और अस्पताल प्रबंधन को इसकी सूचना दी. बुधवार देर रात की घटना है. गुरुवार सुबह पुलिस को सूचना दी गई. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. नर्स की हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया.
नर्स की हत्या का खुलासा: पश्चिम ASP दौलतराम पोरते ने बताया "टिकरापारा थाने को सूचना मिली थी कि लालपुर इलाके में एक युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. इस सूचना के आधार पर पुलिस एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के साथ ही एफएसएल की टीम घटनास्थल पहुंची. इसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला वह स्टाफ नर्स प्रियंका दास का परिचित है. आरोपी का नाम दुर्गेश वर्मा है. उसने बुधवार की रात स्टाफ नर्स प्रियंका दास की हत्या कर दी."
मृतका के प्रेमी ने की हत्या: एएसपी ने आगे बताया "आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में इस बात की जानकारी मिली कि प्रियंका और दुर्गेश की पहचान कोटा स्थित एक निजी अस्पताल में काम के दौरान हुई थी. दुर्गेश कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था. बाद में प्रियंका ने वहां से नौकरी छोड़ दी और एमएमआई हॉस्पिटल में नौकरी करने लग गई. वर्तमान में आरोपी का मृतका से मिलना जुलना होता था. आरोपी को लगा कि मृतका किसी और युवक से बात करती है. इसी बात को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद के बाद उसने प्रियंका दास को मौत के घाट उतार दिया.
रायपुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: पुलिस के मुताबिक दुर्गेश ने घटना से पहले बाजार से चाकू खरीदा और उसे बैग में छुपाकर प्रियंका के घर बुधवार की रात 10:00 बजे पहुंचा. दोनों के बीच लगभग 2 घंटे तक बातचीत के बाद विवाद हुआ. गुस्से में आरोपी प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी. आरोपी अशोक नगर के गुढ़ियारी रायपुर का रहने वाला है. पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चाकू बरामद कर लिया है.