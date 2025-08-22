ETV Bharat / state

रायपुर के फरार हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं की संपत्ति होगी कुर्क, एसएसपी लाल उमेद सिंह ने दी जानकारी - RAIPUR POLICE ACTION

रायपुर के फरार हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की चार संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा.

Raipur SP Office
रायपुर एसपी कार्यालय (ETV BHARAT)
Published : August 22, 2025 at 8:56 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के फरार हिस्ट्रीशीटर में शुमार रायपुर के तोमर बंधुओं के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी. बीते कई महीनों से दोनों तोमर बंधु फरार चल रहे हैं. इनके खिलाफ रायपुर मे करीब 6 से अधिक केस दर्ज है. रायपुर की अदालत ने दोनों को 18 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया था. उसके बावजूद दोनों हिस्ट्रीशीटर अब तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं. ऐसे में कोर्ट के आदेश पर 23 अगस्त को फरार हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की 4 संपत्तियों को कुर्क की कार्रवाई की जाएगी.

गिरफ्तारी के डर से फरार हैं तोमर बंधु: रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि फरार हिस्ट्रीशीटर की तलाश के लिए पुलिस टीम बनाकर लगातार कार्रवाई कर रही है. उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पता तलाशी का काम किया जा रहा है. दोनों तोमर बंधु गिरफ्तारी से डरे हुए हैं. पुलिस अब 23 अगस्त को उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का काम करेगी.

रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह (ETV BHARAT)

हाईकोर्ट से भी नहीं मिली है राहत: जानकारी के मुताबिक तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. अदालत ने याचिका खारिज कर दी.

दोनों हिस्ट्रीशीटर को 18 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अब तक दोनों भाई कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं. जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर 23 अगस्त शनिवार के दिन उनकी 4 संपत्ति को कुर्क की कार्रवाई की जाएगी. वहीं फरार हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार सघन तलाशी अभियान चला रही है- लाल उमेद सिंह, एसएसपी, रायपुर

Raipur Old Basti Police Station
रायपुर पुरानी बस्ती थाना (ETV BHARAT)

तोमर बंधुओं पर ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली का आरोप: तोमर बंधुओं पर ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के आरोप हैं. हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी और उसके भाई रोहित तोमर की 4 संपत्तियां कुर्क होगी. जिसमें भाठागांव की 2 और भनपुरी की 2 संपत्ति शामिल हैं. इसके लिए पुलिस ने रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखा था. पुलिस ने न्यायालय को संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन लगाया था. जिसे स्वीकार कर लिया गया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ पुरानी बस्ती और तेलीबांधा थाने में ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली, धमकी आदि के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं.

रायपुर पुलिस ने बताया कि दोनों भाई करीब 2 महीने से फरार हैं. पुलिस दोनों को पकड़ नहीं पाई है. पिछले दिनों नगर निगम की टीम ने उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था. इसके अलावा आरोपियों के बैंक खाते भी सीज कर दिए गए हैं. दोनों हिस्ट्रीशीटरों का सूदखोरी का बड़ा कारोबार है. यह पहले सामान्य ब्याज पर पैसे देते थे. उसके बाद यह लोगों से अधिक ब्याज वसूलने लगे. जो लोग ब्याज नहीं दे पाए उनकी संपत्तियों पर कब्जे का आरोप इनके ऊपर लगा है.

हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुHISTORY SHEETER TOMAR BROTHERSतोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्करायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंहRAIPUR POLICE ACTION

