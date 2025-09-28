कार स्टंटबाज रईसजादों पर रायपुर पुलिस का तगड़ा एक्शन, 15 युवक गिरफ्तार, कई गाड़ियां जब्त
रायपुर पुलिस ने कार स्टंटबाज रईसजादों पर कार्रवाई की है. अब तक 15 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2025 at 8:36 PM IST
रायपुर: ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और कार से जानलेवा स्टंट करने वाले युवाओं पर रायपुर पुलिस का तगड़ा एक्शन हुआ है. 27 और 28 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक तेज रफ्तार से गाड़ियों को लापरवाही से चलाते और तेज आवाज़ में गाने बजाते नजर आए. चलती कार में ये युवक सनरूप और खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट करते दिखे. इस वीडियो को रायपुर पुलिस ने गंभीरता से लिया और अब तक कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
सीसीटीवी फुटेज से पकड़ में आए आरोपी: रायपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि हमें इस तरह के स्टंट वाले वीडियो सोशल मीडिया से मिले. जिसके बहाद हमने संज्ञान लिया और आईटीएमएस से सीसीटीवी फुटेज खंगाले. जांच में सामने आया कि आरोपी युवक कटोरा तालाब से पंचशील नगर, तेलीबांधा होकर महासमुंद रोड हाईवे की ओर स्टंटबाजी कर रहे थे. पुलिस ने गाड़ियों के नंबर ट्रेस किए और आरोपियों की पहचान की.
कई युवकों पर कसा शिकंजा: जिन वाहनों से स्टंट किए गए थे वे सभी वाहन लग्जरी गाड़ियों में शुमार हैं. पुलिस ने गाड़ियों के नंबर से आरोपियों की पहचान की है. इन गाड़ियों के नंबर के बारे में जानिए.
- सीजी 04 एनडी 4931
- सीजी 04 पीई 7703
- सीजी 04 पीएल 1111
- सीजी 04 क्यूजे 9876
- सीजी 14 एमबी 5555
- सीजी 04 पीडी 7886
इन गाड़ियों में वागेश गंधर्व, मोहित परिहार, हर्ष बिजौरिया, अभिषेक साहू, अभिनव देवांगन, रोशन गवली, राहुल गवली समेत कई युवक मौजूद थे, जो स्टंटबाजी करते हुए कैमरे में कैद हुए-लाल उमेद सिंह, एसएसपी, रायपुर
"गलत ड्राइविंग कर हादसे को दे रहे न्यौता": पुलिस ने आरोप लगाया कि सभी युवकों ने सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन और खतरनाक तरीके से वाहन चलाए. स्टंट करते समय वे सनरूफ और खिड़कियों से बाहर निकलकर दूसरों की जान को खतरे में डालते रहे. उनकी हरकतें यातायात नियमों की खुली धज्जियां उड़ाने वाली थी.
मामले में अपराध क्रमांक 470/2025 दर्ज किया गया है. आरोपियों पर धारा 281 बीएनएस, 184, 122/177, 179(1), 194(बी)(1) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. अब तक 15 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई की गई है. संबंधित वाहनों के चालकों का लाइसेंस रद्द करने के लिए आरटीओ कार्यालय को प्रतिवेदन भेज दिया गया है- लाल उमेद सिंह, एसएसपी, रायपुर
"ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे बर्दाश्त": रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने साफ कहा है कि किसी भी सूरत में सड़क पर स्टंटबाजी और लापरवाह ड्राइविंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा.