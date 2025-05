ETV Bharat / state

Published : May 26, 2025 at 4:24 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 6:07 PM IST

रायपुर: रविवार को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में पत्रकारों से मारपीट और बदसलूकी हुई थी. इस घटना के विरोध में पत्रकारों ने रविवार की रात को सीएम हाउस का घेराव किया था. जिसके बाद सोमवार को रायपुर पुलिस ने इस केस में बड़ा एक्शन लिया है. तीन बाउंसरों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सोमवार को इन तीनों आरोपियों का रायपुर पुलिस ने जुलूस निकाला है. रायपुर पुलिस ने निकाला बाउंसरों का जुलूस: रायपुर पुलिस ने तीनों का जुलूस निकालने के बाद इन तीनों आरोपियों को पैदल लेकर कोर्ट पहुंची. इस दौरान आरोपियों को देखने सड़क पर काफी भीड़ जमा हो गई. जो बाउंसर कल रात पत्रकारों से मारपीट, बदसलूकी और गाली गलौज कर रहे थे. आज उनकी नजरें झुकी हुई थी. उनके बालों का स्टाइल भी बदल चुका था , कुछ गंजे तो कुछ में सिर कई धारियां नजर आ रही थी. आरोपी सही ढंग से अपने पैरों पर भी नहीं चल पा रहे थे. पत्रकारों से बदसलूकी पर रायपुर पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)

