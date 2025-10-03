ETV Bharat / state

44 लाख के अवैध पेट्रोल और डीजल का भंडारण, 9 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर में 44 लाख के अवैध पेट्रोल और डीजल को स्टोर करने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.

RAIPUR POLICE
रायपुर क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2025 at 6:56 PM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर पुलिस ने अवैध पेट्रोल और डीजल के स्टोरेज का खुलासा किया. कुल 44 लाख रुपये के डीजल और पेट्रोल का भंडारण किया गया था. इस केस में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गुरुवार को इस घटना का खुलासा हुआ और शुक्रवार को रायपुर पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

टैंकर को पुलिस ने किया जब्त: यह कार्रवाई विधानसभा थाना अंतर्गत रिंग रोड नंबर 3 पर स्थित 2 नंबर यार्ड में सूचना के आधार पर पुलिस ने की. पुलिस ने 44 लाख 30 हजार रुपये डीजल और पेट्रोल को जब्त किया. इसके साथ ही घटना में प्रयोग किए गए टैंकर को भी पुलिस ने जप्त किया है. पेट्रोल और डीजल यार्ड के संचालक फरार हैं. जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है. थाना विधानसभा में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ धारा 287 बीएनएस और 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. रायपुर ग्रामीण एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि गुरुवार की देर रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड की कार्रवाई की. यह कार्रवाई साइबर थाना और विधानसभा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी.

पुलिस की रेड में 44 लाख 30 हजार रुपए के अवैध पेट्रोल और डीजल को जप्त किया गया है. पुलिस की इस रेड की कार्रवाई में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. यार्ड के संचालक फरार हैं जिसकी तलाश की जा रही है. रेड में खुलासा हुआ है कि विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड नंबर 3 के टेकारी चौक स्थित यार्ड में कुछ व्यक्ति ट्रक और ड्रम में ज्वलनशील तरल पदार्थ रखकर बेच रहे थे. जिन्हें पकड़ा गया है- कीर्तन राठौर, एडिशनल एसपी, रायपुर ग्रामीण

गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानकारी: गिरफ्तार आरोपियों के पास से पेट्रोल और डीजल से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं था. पकड़े गए 9 आरोपियों में बिहार और उत्तर प्रदेश के आरोपी भी शामिल हैं.

  • रवि यादव, निवासी चकनेवापुर जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश
  • नीरज नेताम, थाना फास्टरपुर, जिला मुंगेली
  • शेख कलीमुद्दीन, निवासी पचेड़ा, थाना विधानसभा जिला रायपुर
  • शैलेंद्र कुमा,र शास्त्री चौक, थाना छावनी भिलाई
  • राज पटेल, निवासी मंदिर हसौद, जिला रायपुर
  • अखिलेश चौबे, थाना सिदारी, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
  • नीरज कुमार, थाना चांदा, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश
  • अरविंद गोंड, थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर
  • रोहित सरोज, थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर

