44 लाख के अवैध पेट्रोल और डीजल का भंडारण, 9 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर पुलिस ने अवैध पेट्रोल और डीजल के स्टोरेज का खुलासा किया. कुल 44 लाख रुपये के डीजल और पेट्रोल का भंडारण किया गया था. इस केस में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गुरुवार को इस घटना का खुलासा हुआ और शुक्रवार को रायपुर पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

टैंकर को पुलिस ने किया जब्त: यह कार्रवाई विधानसभा थाना अंतर्गत रिंग रोड नंबर 3 पर स्थित 2 नंबर यार्ड में सूचना के आधार पर पुलिस ने की. पुलिस ने 44 लाख 30 हजार रुपये डीजल और पेट्रोल को जब्त किया. इसके साथ ही घटना में प्रयोग किए गए टैंकर को भी पुलिस ने जप्त किया है. पेट्रोल और डीजल यार्ड के संचालक फरार हैं. जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है. थाना विधानसभा में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ धारा 287 बीएनएस और 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. रायपुर ग्रामीण एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि गुरुवार की देर रात मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड की कार्रवाई की. यह कार्रवाई साइबर थाना और विधानसभा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी.