रायपुर. राजधानी पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. 2 अलग-अलग केस में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें एक महिला भी शामिल है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से आए 3 डीलर भी पकड़े गए. एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना कबीर नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की.
इंटरनेशनल नेटवर्क पर एक्शन: पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह नेटवर्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और दिल्ली से हेरोइन लाकर रायपुर और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हर्ष आहूजा, मोनू विश्नोई और दीप धनोरिया नाम के तीन डीलर शामिल हैं.
ड्रग्स भी बरामद: दिल्ली से आए 3 डीलर की आरोपियों के कब्जे से कुल 27.58 ग्राम ड्रग्स (एमडीएमए) जब्त किया गया है. SP लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि तस्करों के पास से ड्रग्स के अलावा गाड़ी भी बरामद की गई है.
दूसरा केस, महिला पैडलर भी गिरफ्तार: दूसरे मामले में रायपुर के कबीर नगर पुलिस ने हेरोइन (चिट्टा) सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने एक महिला पैडलर को गिरफ्तार किया है. महिला की पहचान हरप्रीत कौर उर्फ हैप्पी (23 साल) निवासी वीर सावरकर नगर, हीरापुर रायपुर के रूप में हुई है.
महिला से भी मिला ड्रग्स: महिला फरार आरोपी रूपिंदर उर्फ पिंदर के साथ मिलकर हेरोइन की बिक्री करती थी. पुलिस ने उसके कब्जे से 9.5 ग्राम हेरोइन, एक बर्गमेन स्कूटी और एक मोबाइल फोन जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है.
चालाकी से करते थे सप्लाई: महिला जिस गिरोह के लिए काम करती है उसके सदस्य बेहद चालाकी से इस काम को अंजाम देते थे. वे वीडियो कॉल और लोकेशन शेयरिंग के माध्यम से ड्रग्स की डिलीवरी करते थे. ताकि पुलिस की पकड़ में न आएं.
महिला की गिरफ्तारी से पहले 5 गिरफ्तार: इस मामले में पहले की कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उनके कब्जे से 273.19 ग्राम हेरोइन, एक दोपहिया वाहन और मोबाइल फोन जब्त किए थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 57 लाख रुपए आंकी गई थी. उन आरोपियों से पूछताछ के बाद ही महिला हरप्रीत का नाम सामने आया.
इस नेटवर्क से जुड़े और कई लोगों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा- लाल उमेद सिंह, एसएसपी रायपुर
24 घंटे के अंदर 2 बड़ी कार्रवाई ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ बड़ा झटका है. इस कार्रवाई से रायपुर और आसपास सक्रिय नेटवर्क कमजोर होगा.