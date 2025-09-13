ETV Bharat / state

रायपुर के भाठागांव में पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत शुरू, 32 टंकियों की जल आपूर्ति पर असर

भाठागांव चौक के पास राइर्जिंग मेन पाइप लाइन लीकेज, सुबह लाइन ट्रेस होते ही मरम्मत काम शुरू हो गया है.

रायपुर के भाठागांव में पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 1:29 PM IST

रायपुर: शनिवार सुबह भाठागांव चौक के पास पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत का काम शुरू हो गया है. 150 एमएलडी फिल्टर प्लांट से निकलने वाली 1400 एमएम व्यास की राइजिंग मेन पाइपलाइन में लीकेज की परेशानी हुई है. लीकेज पाइप शनिवार सुबह ट्रेस हुआ, जिसके बाद तुरंत शटडाउन लेकर सुधार कार्य प्रारंभ किया गया.

32 टंकियों की जल आपूर्ति पर असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

32 पानी टंकियों की सप्लाई पर असर: लीकेज मरम्मत के कारण शहर की कुल 32 पानी टंकियों की जल आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी. इसमें 150 एमएलडी फिल्टर प्लांट से भरने वाली 28 टंकियां और नया 80 एमएलडी प्लांट से भरने वाली 4 टंकियां शामिल हैं.

रातभर चला पंप से टंकियों में जल भराव: जल विभाग के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेन्द्र ने बताया, शुक्रवार रात पाइप का लीकेज स्पष्ट रूप से नहीं मिला था, इसलिए फिल्टर प्लांट को बंद नहीं किया गया.

रात में ही सभी 32 पानी टंकियों को पावर पंप से भर दिया गया था, जिससे 13 सितम्बर की सुबह नियमित जल आपूर्ति की जा सकी.- नरसिंह फरेन्द्र, कार्यपालन अभियंता, जल विभाग

रायपुर के भाठागांव में पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शाम की सप्लाई हो सकती है प्रभावित: शनिवार को जैसे ही लीकेज पाइप ट्रेस हुआ, तुरंत शटडाउन लेकर मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया गया. मरम्मत के बाद सभी 32 टंकियों में जल भराव कर शाम की जल आपूर्ति करने की योजना है. हालांकि, इस दौरान शाम की सप्लाई आंशिक रूप से प्रभावित रह सकती है.

14 सितम्बर से सामान्य जल आपूर्ति: नगर निगम ने जानकारी दी है कि 14 सितम्बर 2025, रविवार की सुबह से शहर में नियत समय पर नियमित जल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी.

