रायपुर ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा समिट 2025: एक्सपर्टस ने बताया हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लेट, कील और स्क्रू का होता है इस्तेमाल

समिट में छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों के लगभग 200 ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सर्जनों ने भाग लिया.

Orthopedic Trauma Summit 2025
हड्डियों को जोड़ने की तकनीक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 8:14 PM IST

रायपुर: बदलती जीवनशैली और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण आज लोगों की हड्डियां पहले से कहीं ज्यादा कमजोर होती जा रही हैं. ऐसे में हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित एक दिवसीय "रायपुर ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा समिट 2025" में हड्डियों के इलाज से जुड़ी नई तकनीकों और आधुनिक उपकरणों पर चर्चा की गई. विशेषज्ञों ने बताया कि अलग-अलग हड्डियों के फ्रैक्चर के लिए अलग-अलग प्लेट, कील और स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है.

हड्डियों को जोड़ने की तकनीक: इस राज्य स्तरीय सम्मेलन का विषय था "फ्रैक्चर से फंक्शन तक ट्रॉमा प्रबंधन में अंतराल को पाटना". इसमें छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों के लगभग 200 ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सर्जनों ने भाग लिया. यह राज्य स्तर का सबसे बड़ा ट्रॉमा सम्मेलन माना गया, जिसमें हड्डियों के उपचार, नई तकनीकों और चुनौतियों पर चर्चा की गई.

ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा समिट 2025: सम्मेलन में डॉक्टरों ने हड्डियों को जोड़ने में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों और इम्प्लांट्स के बारे में जानकारी साझा की. मेरिल हेल्थकेयर के वरिष्ठ जोनल मैनेजर किशोर नायक ने बताया कि फीमर हड्डी में एक विशेष कील डाली जाती है, जो फ्रैक्चर को जोड़ती है. लंबी हड्डी के फ्रैक्चर के लिए 3.5 का एक सेट उपलब्ध होता है और कूल्हे के फ्रैक्चर या रिवीजन सर्जरी के लिए भी अलग उपकरण उपलब्ध होते हैं. उन्होंने बताया कि ये उपकरण मेडिकल ग्रेड स्टील से बने होते हैं और इम्प्लांट्स तीन कैटेगरी में उपलब्ध हैं - एमआरआई कम्पैटिबल स्टील, टाइटेनियम और गोल्ड कैटेगरी.

नारायणा अस्पताल: श्री नारायणा अस्पताल के निदेशक डॉ. सुनील खेमका ने बताया कि इस समिट का उद्देश्य ट्रॉमा सर्जरी की नई तकनीकों और वरिष्ठ डॉक्टरों के अनुभवों को साझा करना है, ताकि ऑपरेशन सफल हो और मरीजों को बेहतर परिणाम मिल सकें. उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो जाए, तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उसकी उंगलियां और पैर की उंगलियां हिल रही हैं या नहीं और रक्त प्रवाह सामान्य है या नहीं. इसके बाद मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए.

ट्रॉमा सर्जरी की नई तकनीक: बदलती जीवनशैली पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. खेमका ने कहा कि लोगों में शारीरिक सक्रियता कम होती जा रही है. खेलकूद से दूरी, भागदौड़ और मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने से हड्डियां कमजोर हो रही हैं. उन्होंने कहा कि अगर लोग सक्रिय रहें और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार लें, तो हड्डियां मजबूत रहेंगी.

200 ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सर्जन पहुंचे रायपुर: मुंबई के प्रख्यात ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. डी. डी. तन्ना ने कहा कि पहले के जमाने में लोग ज्यादा व्यायाम नहीं करते थे, लेकिन उनकी जीवनशैली संतुलित थी. आजकल जिम जाने और फिटनेस की जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन लंबे कामकाजी घंटे और भागदौड़ के कारण लोग व्यायाम के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पा रहे. उन्होंने यह भी कहा कि पहले एक्सरे जैसी सुविधाएं न होने के कारण जोड़ों की समस्या समय पर पकड़ में नहीं आती थी, लेकिन अब नई तकनीक के चलते बेहतर इलाज संभव है.

