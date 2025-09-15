ETV Bharat / state

रायपुर न्यूड पार्टी: आयोजक सहित 7 गिरफ्तार, महिला आयोग ने लिया संज्ञान, कहा- इसके पीछे बड़े सरगना

रायपुर न्यूड पार्टी मामले में छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने रायपुर पुलिस को हर रोज की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया.

RAIPUR NUDE PARTY
रायपुर न्यूड पार्टी पर महिला आयोग सख्त (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2025 at 8:58 AM IST

रायपुर: राजधानी रायपुर में कथित न्यूड पार्टी आयोजित करने और उसका सोशल मीडिया पर इन्विटेशन भेजने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें न्यूड पार्टी के आयोजक सहित सोशल मीडिया प्रमोटर और डिजिटल प्रमोटर भी शामिल है.

न्यूड पार्टी में इनकी गिरफ्तारी: रायपुर पुलिस ने न्यूड पार्टी मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में आयोजक संतोष जेवानी और अजय महापात्रा,एसएस फॉर्म्स हाउस मालिक संतोष गुप्ता, सोशल मीडिया प्रमोटर अवनीश गंगवानी, डिजिटल प्रमोटर जेम्स बैक, दीपक सिंह और देवेंद्र कुमार को अरेस्ट किया है.

सोशल मीडिया में न्यूड पार्टी इंविटेशन मामले में तेलीबांधा पुलिस और सायबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार शाम को 7 लोगों को गिरफ्तार किया - लाल उमेद सिंह, एसपी रायपुर

रायपुर न्यूड पार्टी पर महिला आयोग सख्त: इससे पहले इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है. आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने रविवार को स्वतः संज्ञान में लेते हुए आयोजकों, प्रायोजकों और इन्विटेशन भेजने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश रायपुर पुलिस को दिए. उन्होंने दो दिन के अंदर प्रारंभिक रिपोर्ट महिला आयोग में पेश करने को कहा. उन्होंने एसपी से कहा जब तक अंतिम आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए.

रायपुर में न्यूड पार्टी पर छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष (ETV Bharat Chhattisgarh)

समाज और महिला सम्मान पर प्रहार: डॉ. नायक ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज की मर्यादा और महिला सम्मान के खिलाफ हैं. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और इससे जुड़े अंतिम व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी. किरणमयी नायक ने कहा -" ये घृणित काम है. महिलाओं को न्यूड बुलाने के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया जा रहा है. इसके जरिए महिलाओं को शोषण करने की योजना है. इसमें सरगना जरूर होगा, जो इसकी आड़ में महिलाओं का शोषण करेगा. ये मणिपुर में हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति छत्तीसगढ़ में कराने की कोशिश है."

कैसे सामने आया मामला: कुछ दिनों पहले रायपुर शहर में एक कथित न्यूड पार्टी आयोजित करने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई थी. बताया गया कि इस पार्टी के लिए खुले तौर पर ऑनलाइन इन्विटेशन भेजे गए थे. घटना के उजागर होते ही समाज के विभिन्न वर्गों ने कड़ा विरोध जताया. मामला तूल पकड़ते ही महिला आयोग ने इसे गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान ले लिया.

