रायपुर में नाइजीरियन युवकों का बवाल, मोबाइल दुकान में पैसा दिए बिना भागे, रास्ते में कई लोगों को टक्कर मारी

नाइजीरियन युवक कार में भागने के दौरान कई लोगों से भिड़े.

Raipur Nigerian Youth arrest
नाइजीरियन युवक कार में भागने के दौरान कई लोगों से भिड़े. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 6:45 PM IST

रायपुर: राजधानी के जयस्तंभ चौक के पास 3 नाइजीरियन युवकों ने बुधवार की रात जमकर बवाल किया. एक मोबाइल दुकान से मोबाइल लेकर तीनों कार में भाग रहे थे. भागने के दौरान कुछ लोगों को टक्कर भी मारी. जिसके बाद एक शख्स को लोगों ने ही पकड़ लिया. बुधवार की रात को मौदहापारा थाना क्षेत्र के दुकान में ये वारदात हुई.

क्या है पूरा मामला?: दरअसल, एक मोबाइल दुकान में 3 नाइजीरियन युवक मोबाइल रिपेयर कराने पहुंचे थे. मोबाइल रिपेयर होने के बाद उन लोगों ने पैसे नहीं दिए, दुकान संचालक ने जब उन्हें पकड़ना चाहा तो वे धक्का मुक्की करते हुए वहां से भाग गए.

रायपुर में नाइजीरियन युवकों का बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रोड में कई लोगों को टक्कर भी मारी: बताया जा रहा है कि, नाइजीरियन अपनी कार में बैठकर हड़बड़ी में भाग रहे थे. इस दौरान कई लोगों को टक्कर भी मारी. इसके बाद एक जब कार से उतरा तो लोगों ने उसे पकड़ लिया लेकिन इस बीच बाकी 2 युवक कार की रफ्तार बढ़ाते हुए भाग निकले.

पुलिस ने तीनों को पकड़ा: रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि एक साथी जिसे लोगों ने पकड़ा था उसे पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ की. इसके बाद बाकी 2 साथियों की भी तलाशी शुरू की गई, गुरुवार सुबह बाकी 2 साथियों को भी कार के साथ पकड़ लिया गया है.

आरोपियों को पकड़ा गया है लेकिन शिकायत अभी नहीं मिली है, प्रार्थी से संपर्क कर आरोपियों के खिलाफ शिकायत ली जाएगी नहीं तो प्रतिबंधात्मक धारा के तहत भी कार्रवाई की जाएगी- लाल उमेद सिंह SSP रायपुर

फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मोबाइल दुकान संचालक की शिकायत लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

