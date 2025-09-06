रायपुर नगर निगम ने प्रस्ताव लौटाया तो बीजेपी पार्षद ने कहा, "मेरा इस्तीफा ले लीजिए"

रायपुर नगर निगम की बैठक में पार्षद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 6, 2025 at 10:04 AM IST
रायपुर: नगर निगम की बैठक के दौरान उस वक्त माहौल गरमा गया, जब भाजपा पार्षद खगपति सोनी ने विधायक और अधिकारियों के सामने ही इस्तीफा देने की पेशकश कर दी. उनका कहना था कि यदि वे अपने वार्ड की जनता को पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दिला सकते, तो उनके पार्षद बने रहने का कोई मतलब नहीं है.
नाराजगी का कारण: बैठक में निगम प्रशासन द्वारा वार्ड विकास संबंधी प्रस्ताव लौटाए जाने का मुद्दा उठा. इसी पर नाराज होकर पार्षद खगपति सोनी ने कहा कि यदि जनता के लिए पानी, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी वे पार्षद रहते हुए नहीं दिला पा रहे हैं, तो उनके पद पर बने रहने का कोई अर्थ नहीं है.
पार्षद का तीखा बयान: खगपति सोनी ने खुले मंच से कहा—"यदि पार्षद होकर मैं अपने वार्ड में काम नहीं कर सकता, लोगों को पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधा नहीं दिला सकता तो मेरे पार्षद बने रहने का कोई मतलब नहीं है. ऐसी स्थिति में मेरा इस्तीफा ले लीजिए." उनकी इस टिप्पणी ने बैठक का माहौल गंभीर बना दिया और कुछ देर तक सन्नाटा छा गया.
विधायक की प्रतिक्रिया: विधायक पुरंदर मिश्रा ने पार्षद को शांत करने की कोशिश की और कहा कि जनहित के प्रस्तावों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वार्ड से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए.
राजनीतिक हलचल: पार्षद की इस तल्ख टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है. विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की आंतरिक खींचतान अब सार्वजनिक बैठकों में भी सामने आने लगी है. वहीं भाजपा के कुछ नेताओं का मानना है कि पार्षद का गुस्सा सही है, क्योंकि जनता की अपेक्षाओं पर काम नहीं होने से प्रतिनिधियों को परेशानी झेलनी पड़ती है.