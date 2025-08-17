रायपुर: पुरानी बस्ती थाना इलाके में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने है. दुष्कर्म के बाद 15 साल की नाबालिग लड़की ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है. जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ.

61 साल का है आरोपी: नाबालिग के प्रेग्नेंट होने के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. जिसकी उम्र 61 साल बताई जा रही है . पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है .वही मामले की जांच में जुट गई है.

61 साल का बुजुर्ग दुष्कर्म का आरोपी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नाबालिग बच्ची के साथ एक 61 वर्षीय बुजुर्ग ने अनाचार किया है. पीड़ित बच्ची के पिता के आवेदन पर थाना पुरानी बस्ती में अपराध दर्ज कर दिया गया है- राजेश देवांगन, पुरानी बस्ती थाना के सीएसपी

नाबालिग ने लड़के को दिया जन्म: नाबालिग पीड़िता से 61 साल का बुजुर्ग लगातार अनाचार कर रहा था. इसकी वजह से नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने एक पुत्र को जन्म दिया है.

पीड़िता और आरोपी पड़ोसी हैं: पुलिस के मुताबिक, मामले में आरोपी और पीड़िता दोनों पड़ोस में रहते हैं. पड़ोसी होने के नाते वह उसके घर आया जाया करता था. आरोपी डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था.

कवर्धा में भी सामने आई थी ऐसी वारदात: कवर्धा जिले में भी जुलाई महीने में ऐसी वारदात सामने आई. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश की गई. इस केस में पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी 74 साल का बुजुर्ग है.