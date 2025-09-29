नाबालिग प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या, मां के साथ पहुंची थाने
बिलासपुर की रहने वाली नाबालिग अपने प्रेमी से मिलने रायपुर आई थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 29, 2025 at 11:37 PM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर के गंज थाना अंतर्गत एक लॉज में सोमवार को एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. मृतक युवक का नाम मोहम्मद सद्दाम है जो बिहार का रहने वाला है. वर्तमान में अभनपुर क्षेत्र में एमएस इंजीनियरिंग में था. मृतक मोहम्मद सद्दाम का बिलासपुर की रहने वाली नाबालिग से प्रेम संबंध था.
प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या: पुलिस के मुताबिक मृतक और उसकी प्रेमिका दोनों शनिवार से रायपुर के लॉज में रुके हुए थे. दोनों के बीच हुए वाद विवाद के बाद प्रेमिका ने धारदार हथियार से अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस नाबालिक प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
विवाद के बाद प्रेमिका ने दिया घटना को अंजाम: गंज थाना प्रभारी भावेश गौतम ने बताया "प्रेमी और प्रेमिका के बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद बिलासपुर की रहने वाली प्रेमिका ने अपने प्रेमी मोहम्मद सद्दाम को धारदार हथियार से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया."
प्रेमी से मिलने बिलासपुर से रायपुर आई: पुलिस की माने तो अवैध संबंध के चलते प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने बताया कि प्रेमिका अपने प्रेमी की हत्या करने के बाद लॉज के कमरे को बंद करके मृतक का मोबाइल लेकर बिलासपुर चली गई और लॉज की चाबी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था. पुलिस नाबालिग प्रेमिका को हिरासत में लेकर मामले की विस्तृत पूछताछ कर रही है.
बिलासपुर पुलिस के सामने किया सरेंडर: गंज पुलिस को लॉज के कमरे में हत्या की सूचना सोमवार की शाम को मिली थी. गंज थाना क्षेत्र के रमन मंदिर वार्ड के सत्कार गली के एवन लॉज की घटना है, जिसमें 16 वर्षीय नाबालिग प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारने के बाद अपने घर बिलासपुर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी अपनी मां के साथ बिलासपुर के कोनी थाना पहुंच कर दी. कोनी थाने की सूचना पर गंज पुलिस मौके पर पहुंची. मर्ग और पंचनामा की कार्यवाही पूरी करने के बाद मृतक के मोबाइल फोन के आधार पर उनके परिजनों की तलाश की जा रही है.