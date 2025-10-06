ETV Bharat / state

घूस मांगते हैं तहसीलदार, रायपुर में मंत्री से लगाई गुहार, कहा- अब तो सुन लो सरकार

घूस मांगते हैं तहसीलदार, रायपुर में मंत्री से लगाई गुहार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सीपत तहसीलदार सोनू अग्रवाल पर गंभीर आरोप: बिलासपुर जिले के सीपत तहसीलदार सोनू अग्रवाल पर भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि तहसीलदार आम जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति अपमानजनक रवैया रखते हैं और हर काम के लिए रिश्वत की मांग करते हैं. छोटे मामलों में 20 हजार से 50 हजार तक की रकम तय की जाती है. भाजपा कार्यकर्ता अशोक सिंह ने कहा कि, पिछले 4 महीने में 8 बार शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने मांग की है कि तहसीलदार को दूरस्थ जिले में ट्रांसफर किया जाए और उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाए.

अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा: भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अधिकारी खुलेआम घूस मांग रहे हैं, और जनप्रतिनिधियों की भी सुनवाई नहीं हो रही. शिकायतें देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती. राजस्व, शिक्षा और पंचायत विभाग तक शिकायतें मंत्री दर मंत्री जा रही हैं, पर नतीजा शून्य है. पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर विवाद के बाद अब कार्यकर्ता खुलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं. मंत्री स्तर पर शिकायतों को सुनने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से कार्यकर्ता नाराज हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में अफसरशाही और भ्रष्टाचार की शिकायतों ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी को बढ़ा दिया है. राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सोमवार को मंत्री जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कार्यकर्ता सीधे अपनी ही सरकार के खिलाफ अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे. भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खुलकर आरोप लगाया कि अधिकारियों का व्यवहार जनहित के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए है और शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही. इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे केवल राजनीतिक नौटंकी करार दिया.

सोमवार को मंत्री जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें कार्यकर्ता शिकायत लेकर पहुंचे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नामांतरण फंसा, पटवारी के हस्ताक्षर नहीं: रायपुर जिले के अभनपुर ब्लॉक के ग्राम संकरी निवासी लुनकरन मेहर ने भी आप बीती सुनाई. अपनी कृषि भूमि के नामांतरण और धान विक्रय अनुमति के लिए मंत्री टंकराम वर्मा से गुहार लगाई. लुन करन ने बताया कि उनके पटवारी के हस्ताक्षर न करने के कारण नामांतरण लंबित है. तहसीलदार और उप तहसील खोरपा को कई बार आवेदन देने के बावजूद काम नहीं हुआ. लुनकरन ने मंत्री से अपील की कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर न्याय दिलाया जाए, ताकि धान बिक्री का समय न गंवाया जाए.

भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खैरागढ़ में नया महाविद्यालय खोलने की मांग: खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. बिशेसर साहू ने मंत्री टंकराम वर्मा को पत्र लिखकर “रानी रश्मि देवी मेमोरियल कॉलेज” खोलने की अनुमति देने की मांग की. उन्होंने बताया कि कॉलेज की सभी औपचारिकताएं और निरीक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं, लेकिन संचालन की अनुमति पेंडिंग है.

यह कॉलेज आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा का नया अवसर साबित होगा. मंत्री इस मामले में जल्द कार्रवाई करें- डॉ. विशेसर साहू, जिला अध्यक्ष, भाजपा

अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मांग: खैरागढ़ जिले के ग्राम पंचायत भुरभुसी के सरपंच डोंगरू साहू ने भी मांग रखी. कहा कि, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सहायता राशि स्वीकृति की जाए. उन्होंने बताया कि पुरमुसी वार्ड- 6 में हाल की बाढ़ से मिट्टी कटाव हुआ है, जिससे खेती प्रभावित हुई है. इसके अलावा, भुरभुसी हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की भी आवश्यकता है.

कई बार आवेदन देने के बावजूद कोई राहत नहीं मिली, इसलिए अब मंत्री टंकराम वर्मा से उम्मीद है कि कार्रवाई होगी- डोंगरू साहू, सरपंच, भुरभुसी, खैरागढ़

रायपुर में मंत्री जनदर्शन कार्यक्रम में कई तरह की शिकायतें लेकर पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस का पलटवार: भाजपा के इस जनदर्शन कार्यक्रम पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह केंद्र केवल राजनीतिक नौटंकी है. उनका कहना है कि भाजपा अपने ही कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बना रही है. उन्होंने यह भी कहा कि वरिष्ठ नेताओं की शिकायतों तक नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

सरकार केवल असंतोष दबाने की कोशिश कर रही है और जनदर्शन कार्यक्रम लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा- सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया विभाग कांग्रेस

भाजपा के लिए चुनौती: जनदर्शन कार्यक्रम में उमड़ी शिकायतों की भीड़ भाजपा सरकार के लिए चुनौती बन गई है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि अफसर वही हैं, रवैया वही है और फाइलें आज भी बिना रिश्वत के आगे नहीं बढ़तीं. जनता अब केवल वादे नहीं, बल्कि वास्तविक कार्रवाई चाहती है. अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए, तो यह असंतोष आने वाले महीनों में राजनीतिक चुनौती बन सकता है.

अब यह देखना होगा कि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और सरकार इन शिकायतों पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करते हैं या ये आवाजें भी फाइलों में दबकर रह जाएंगी.