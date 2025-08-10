रायपुर: नगर निगम की सड़कें आवारा मवेशियों के लिए बैठने और घूमने का अड्डा बन गई हैं. वैसे तो मवेशियों को हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम पर है लेकिन शहर की महापौर के निवास के बाहर ही गायों का जमावड़ा नजर आता है. महापौर मीनल चौबे राजधानी की सड़कों को गाय और आवारा पशुओं से मुक्त कराने के लिए सभी जोन कमिश्नर को निर्देश दे चुकी हैं. फिर भी उनके सरकारी निवास के बाहर सड़क पर 1-2 नहीं कई गायों का जमावड़ा दिखा.

मुख्य सड़क से गुजरते हैं कई वाहन: महापौर का सरकारी निवास NIT के पास है. चौपाटी, साइंस कॉलेज, RSU जैसे मुख्य संस्थान आसपास ही हैं. मुख्य सड़क है जहां से कई वाहन तेजी से गुजरते हैं. ऐसे समय में जरा सी असावधानी से यहां कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है. जब महापौर के घर के पास यह स्थिति है, तो शहर की सड़कों पर गायों सहित आवारा पशुओं की क्या स्थिति होगी, उसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है.

रायपुर में मेयर निवास के बाहर ही गायों-पशुओं का जमावड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर ही नहीं कई शहरों में ये हालात: छत्तीसगढ़ में इन दिनों सड़कों पर घूमते गाय, भैंस, पालतू पशु, आवारा मवेशी सहित अन्य जानवर समस्या बन गए हैं. राजधानी रायपुर की भी यही स्थिति है . सड़कों पर घूमती गाय सहित आवारा पशुओं के कारण आए दिन सड़क हादसे भी देखने को मिलते हैं. GPM जिले के गौरेला में तो 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी.

दावे और आश्वासन ही मिलता है: लोगों का कहना है कि, सिर्फ दावे और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता. कभी अगर कुछ अभियान चलाए भी जातें हैं तो कुछ ही समय बाद अभियान दम तोड देते हैं. जमीनी हकीकत अलग ही है. मेयर ने निर्देश दिए हैं कि, सभी जोन कमिश्नर अपने अपने जोन में अपने ही स्तर पर इस समस्या का समाधान करें.

पशुपालकों पर चालानी कार्रवाई का असर नहीं: पशुपालकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने पशुओं को सड़कों पर न छोड़ें. वहीं दूसरी और निगम कमिश्नरों को भी कहा गया है कि कोई पशुओं को सड़कों पर छोड़ता है, तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करे. कई बार पशुपालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई है, उन पर जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं हुआ. अब ज्यादा जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है.

हमारे शहर के लिए आवारा मवेशियों की समस्या तो है और इसके लिए सभी जोन कमिश्नर को निर्देशित किया गया है. कई बार नगर निगम सड़क से पशुओं को उठाने की कार्रवाई करता है तो पशुपालक वापस देने की मांग करते हैं. ऐसे में अब फाइन को बढ़ाया जाएगा.- मीनल चौबे,मेयर, रायपुर

जोन कमिश्नर को दिए निर्देशों का असर कितना हो रहा इसकी बानगी महापौर निवास के ही बाहर देखी जा सकती है . दोपहर के समय बीच सड़क पर मवेशी डेरा जमाए दिखे. ऐसे में नगर निगम दावों की पोल खुलती नजर आ रही है. कैसे सड़क से आवारा मवेशी हटाए जाएं ये सवाल अब भी बना हुआ है.