रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय में अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और सदस्यों की उपस्थिति में 339-40वीं और रायपुर जिले की 161-62वीं जनसुनवाई हुई. इस दौरान महिला उत्पीड़न से जुड़े कई मामलों में त्वरित फैसले लेकर पीड़िताओं को राहत दी गई.

अनुभव प्रमाण पत्र और बकाया वेतन दिलाया गया: एक महिला ने शिकायत की थी कि उसे अनुभव प्रमाण पत्र और बकाया वेतन नहीं दिया गया है. आयोग की पहल से महिला को 45 हजार रुपये का बकाया वेतन और अनुभव प्रमाण पत्र दिलवाया गया.

महिला आयोग की जनसुनवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पति को आदेश, पत्नी को दें 7 लाख रुपए: एक महिला ने अपने पति पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया. सुनवाई के बाद आयोग ने पति को 7 लाख रुपए एकमुश्त भरण-पोषण राशि देने का आदेश दिया.

पति दूसरी महिला से अकेले नहीं मिलेगा, अगर मिला तो पत्नी को एफआईआर का अधिकार होगा.— आयोग का निर्देश

दूसरी महिला को चेतावनी: महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति दूसरी महिला के साथ रह रहा है और उनका 6 साल का बच्चा भी उसके पास है. दूसरी महिला ने लिव-इन की बात मानी. इस पर आयोग ने कहा कि, बिना कोर्ट के आदेश के नाबालिग बच्चा दूसरी महिला के पास नहीं रह सकता. महिला को बिलासपुर कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए.

कैंसर पीड़ित महिला को मिलेगा स्त्रीधन: एक महिला लंग्स कैंसर से पीड़ित है. पति द्वारा इलाज में सहयोग न देने पर आयोग की पहल से पति ने पूरा स्त्रीधन लौटाने की सहमति दी. इलाज के खर्च को देखते हुए पति ने समझौता किया.

मेडिकल छात्रा को मिलेगा जाति प्रमाण पत्र: NEET में 439 अंक पाने वाली छात्रा को जाति प्रमाण पत्र न मिलने से मेडिकल प्रवेश अटका था. आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए पटवारी और कोटवार को तत्काल सस्पेंड करने और सरपंच को पद से हटाने की अनुशंसा की. साथ ही कलेक्टर को कहा गया कि, एक हफ्ते में छात्रा को जाति प्रमाण पत्र दें

जातिसूचक गाली पर सख्त रुख: तीन महिलाओं ने शिकायत की कि उन्हें जातिसूचक गालियां दी गईं और मारपीट की गई. आरोपी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ. आयोग ने पुलिस को आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और 25 जुलाई के सीसीटीवी फुटेज मंगाने के निर्देश दिए.

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सुनवाई में लिए गए फैसले यह दर्शाते हैं कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग लगातार सक्रिय है और गंभीर मामलों में त्वरित न्याय दिलाने में सक्षम है.