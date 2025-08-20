ETV Bharat / state

महिला आयोग की जनसुनवाई, अवैध संबंध, लिव-इन समेत कई केस में मिला न्याय - WOMEN COMMISSION NEWS

आयोग ने मेडिकल छात्रा को दिया जाति प्रमाण पत्र का अधिकार. दूसरे केस में पति को 7 लाख भरण-पोषण देने के निर्देश दिए.

Chhattisgarh Women Commission News
महिला आयोग की जनसुनवाई, अवैध संबंध, लिव-इन समेत कई केस में मिला न्याय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 8:20 PM IST

3 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय में अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और सदस्यों की उपस्थिति में 339-40वीं और रायपुर जिले की 161-62वीं जनसुनवाई हुई. इस दौरान महिला उत्पीड़न से जुड़े कई मामलों में त्वरित फैसले लेकर पीड़िताओं को राहत दी गई.

अनुभव प्रमाण पत्र और बकाया वेतन दिलाया गया: एक महिला ने शिकायत की थी कि उसे अनुभव प्रमाण पत्र और बकाया वेतन नहीं दिया गया है. आयोग की पहल से महिला को 45 हजार रुपये का बकाया वेतन और अनुभव प्रमाण पत्र दिलवाया गया.

Chhattisgarh Women Commission News
महिला आयोग की जनसुनवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पति को आदेश, पत्नी को दें 7 लाख रुपए: एक महिला ने अपने पति पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया. सुनवाई के बाद आयोग ने पति को 7 लाख रुपए एकमुश्त भरण-पोषण राशि देने का आदेश दिया.

पति दूसरी महिला से अकेले नहीं मिलेगा, अगर मिला तो पत्नी को एफआईआर का अधिकार होगा.— आयोग का निर्देश

दूसरी महिला को चेतावनी: महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति दूसरी महिला के साथ रह रहा है और उनका 6 साल का बच्चा भी उसके पास है. दूसरी महिला ने लिव-इन की बात मानी. इस पर आयोग ने कहा कि, बिना कोर्ट के आदेश के नाबालिग बच्चा दूसरी महिला के पास नहीं रह सकता. महिला को बिलासपुर कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए.

कैंसर पीड़ित महिला को मिलेगा स्त्रीधन: एक महिला लंग्स कैंसर से पीड़ित है. पति द्वारा इलाज में सहयोग न देने पर आयोग की पहल से पति ने पूरा स्त्रीधन लौटाने की सहमति दी. इलाज के खर्च को देखते हुए पति ने समझौता किया.

मेडिकल छात्रा को मिलेगा जाति प्रमाण पत्र: NEET में 439 अंक पाने वाली छात्रा को जाति प्रमाण पत्र न मिलने से मेडिकल प्रवेश अटका था. आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए पटवारी और कोटवार को तत्काल सस्पेंड करने और सरपंच को पद से हटाने की अनुशंसा की. साथ ही कलेक्टर को कहा गया कि, एक हफ्ते में छात्रा को जाति प्रमाण पत्र दें

जातिसूचक गाली पर सख्त रुख: तीन महिलाओं ने शिकायत की कि उन्हें जातिसूचक गालियां दी गईं और मारपीट की गई. आरोपी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ. आयोग ने पुलिस को आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और 25 जुलाई के सीसीटीवी फुटेज मंगाने के निर्देश दिए.

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सुनवाई में लिए गए फैसले यह दर्शाते हैं कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग लगातार सक्रिय है और गंभीर मामलों में त्वरित न्याय दिलाने में सक्षम है.

आदिवासी युवतियों से बदसलूकी का मामला पहुंचा महिला आयोग, दूसरे पक्ष नदारद, पुलिस की ली जाएगी मदद
पहली बार किसी महिला ने स्वीकारी एडल्ट्री, वुमन कमीशन ने माना पुरुष हो रहा प्रताड़ित
बस्तर की महिलाएं सबसे ज्यादा जागरुक, माता पिता रखें बच्चों पर नजर: किरणमयी नायक

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय में अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और सदस्यों की उपस्थिति में 339-40वीं और रायपुर जिले की 161-62वीं जनसुनवाई हुई. इस दौरान महिला उत्पीड़न से जुड़े कई मामलों में त्वरित फैसले लेकर पीड़िताओं को राहत दी गई.

अनुभव प्रमाण पत्र और बकाया वेतन दिलाया गया: एक महिला ने शिकायत की थी कि उसे अनुभव प्रमाण पत्र और बकाया वेतन नहीं दिया गया है. आयोग की पहल से महिला को 45 हजार रुपये का बकाया वेतन और अनुभव प्रमाण पत्र दिलवाया गया.

Chhattisgarh Women Commission News
महिला आयोग की जनसुनवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पति को आदेश, पत्नी को दें 7 लाख रुपए: एक महिला ने अपने पति पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया. सुनवाई के बाद आयोग ने पति को 7 लाख रुपए एकमुश्त भरण-पोषण राशि देने का आदेश दिया.

पति दूसरी महिला से अकेले नहीं मिलेगा, अगर मिला तो पत्नी को एफआईआर का अधिकार होगा.— आयोग का निर्देश

दूसरी महिला को चेतावनी: महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति दूसरी महिला के साथ रह रहा है और उनका 6 साल का बच्चा भी उसके पास है. दूसरी महिला ने लिव-इन की बात मानी. इस पर आयोग ने कहा कि, बिना कोर्ट के आदेश के नाबालिग बच्चा दूसरी महिला के पास नहीं रह सकता. महिला को बिलासपुर कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए.

कैंसर पीड़ित महिला को मिलेगा स्त्रीधन: एक महिला लंग्स कैंसर से पीड़ित है. पति द्वारा इलाज में सहयोग न देने पर आयोग की पहल से पति ने पूरा स्त्रीधन लौटाने की सहमति दी. इलाज के खर्च को देखते हुए पति ने समझौता किया.

मेडिकल छात्रा को मिलेगा जाति प्रमाण पत्र: NEET में 439 अंक पाने वाली छात्रा को जाति प्रमाण पत्र न मिलने से मेडिकल प्रवेश अटका था. आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए पटवारी और कोटवार को तत्काल सस्पेंड करने और सरपंच को पद से हटाने की अनुशंसा की. साथ ही कलेक्टर को कहा गया कि, एक हफ्ते में छात्रा को जाति प्रमाण पत्र दें

जातिसूचक गाली पर सख्त रुख: तीन महिलाओं ने शिकायत की कि उन्हें जातिसूचक गालियां दी गईं और मारपीट की गई. आरोपी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ. आयोग ने पुलिस को आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और 25 जुलाई के सीसीटीवी फुटेज मंगाने के निर्देश दिए.

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सुनवाई में लिए गए फैसले यह दर्शाते हैं कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग लगातार सक्रिय है और गंभीर मामलों में त्वरित न्याय दिलाने में सक्षम है.

आदिवासी युवतियों से बदसलूकी का मामला पहुंचा महिला आयोग, दूसरे पक्ष नदारद, पुलिस की ली जाएगी मदद
पहली बार किसी महिला ने स्वीकारी एडल्ट्री, वुमन कमीशन ने माना पुरुष हो रहा प्रताड़ित
बस्तर की महिलाएं सबसे ज्यादा जागरुक, माता पिता रखें बच्चों पर नजर: किरणमयी नायक

For All Latest Updates

TAGGED:

DOMESTIC VIOLENCE CASESKIRANMAYI NAYAK WOMEN COMMISSIONमहिला आयोग की जनसुनवाईछत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोगWOMEN COMMISSION NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.