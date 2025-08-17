रायपुर: राजधानी से लगे महादेव घाट में रविवार की सुबह हादसा हुआ. अमलेश्वर की ओर से रायपुर की तरफ आ रहा तेज रफ्तार हाइवा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सीधे खारून नदी में जा गिरा. गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

ठेले को टक्कर मार कर गिरी: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के दौरान हाइवा ने घाट के पास स्थित एक पान ठेले को भी जोरदार टक्कर मारी. इस दौरान वहां मौजूद लोग समय रहते हट गए और सुरक्षित बच गए. वहीं ड्राइवर ने भी किसी तरह अपनी जान बचाई.

तेज रफ्तार हाइवा खारून नदी में गिरी, बाल-बाल बचे लोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नशे में था चालक: मिली जानकारी के अनुसार हाइवा चालक नशे की हालत में था और वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा. वाहन सीधे नदी में गिरते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ट्रक की दिशा ज़रा भी बदली होती तो आसपास खड़े कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे और बड़ी जनहानि हो सकती थी.

रेस्क्यू कार्य जारी: स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद भारी वाहनों को कंट्रोल करने की मांग की है. वहीं नशे में वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. फिलहाल ट्रक को क्रेन की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है.

रायपुर महादेव घाट में हादसा, तेज रफ्तार हाइवा खारून नदी में गिरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महादेव घाट का महत्व

महादेव घाट रायपुर शहर के सबसे प्राचीन और आस्था से जुड़े स्थलों में से एक है. खारून नदी के तट पर बसा यह घाट धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. रोजाना यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना, स्नान और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आते हैं. रविवार और त्योहारों के दिनों में तो यहां भारी भीड़ उमड़ती है. ऐसे में भारी वाहन के घाट में गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था.