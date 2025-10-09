ETV Bharat / state

रायपुर में करवा चौथ के लिए बाजार सजा, शुक्रवार को सुहागिन महिलाएं रखेंगी व्रत

दुकानदारों का कहना है कि, बाजार तो सजाया गया है लेकिन ग्राहकी इस बार पहले से कम है.

Raipur Karwa Chauth Market
रायपुर में करवा चौथ के लिए बाजार सजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 9, 2025 at 7:35 PM IST

रायपुर: राजधानी रायपुर और पूरे देश में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत शुक्रवार को रखेंगी. इस व्रत को लेकर राजधानी में पिछले दो दिनों से बाजार सज गए हैं. बाजार में व्रत के लिए मिट्टी और शक्कर का करवा, छलनी, दीपक, अगरबत्ती, धूप, कपूर, श्रृंगार का सामान, गणेश जी और करवा माता की तस्वीरें उपलब्ध हैं. हालांकि दुकानदारों के मुताबिक बाजार में ज्यादा रौनक नहीं दिख रही.

रायपुर में करवा चौथ के लिए बाजार सजा, शुक्रवार को सुहागिन महिलाएं रखेंगी व्रत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाजार में सजावट लेकिन कम भीड़: बाजार में व्रत की सामग्री लगाने वाले दुकानदारों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी करवा चौथ से पहले बाजार सजाया गया है. हालांकि, ग्राहकी इस बार कम है. दुकानदार प्रमिला अग्रवाल कहती हैं, "सुहागिन महिलाएं व्रत के लिए मिट्टी और शक्कर का करवा, दीपक, छलनी, रोली, अक्षत, चावल, सिंदूर, मौली, धागा और श्रृंगार का सामान खरीदती हैं, लेकिन इस बार ग्राहक कम दिख रहे हैं.

Raipur Karwa Chauth Market
राजधानी रायपुर में करवा चौथ की सामग्री के लिए बाजार सजाए गए हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिलाओं में उत्साह: करवा चौथ के व्रत को लेकर महिलाओं में उत्साह साफ देखा जा सकता है. महिलाएं सुबह से ही व्रत की तैयारी में जुट जाती हैं और पूजा की सामग्री जुटाने के लिए बाजार आती हैं. उमेश्वरी धीवर, एक दुकानदार, कहती हैं, "महिलाओं में व्रत को लेकर हमेशा एक अलग ही रौनक होती है."

Raipur Karwa Chauth Market
श्रृंगार का सामान, गणेश जी और करवा माता की तस्वीरें उपलब्ध हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शुक्रवार को रौनक देखने को मिलेगी: राजधानी रायपुर की पुरानी बस्ती, गोल बाजार और अन्य चौक-चौराहों पर दुकानों को सजाया गया है. करवा चौथ के दिन, यानी शुक्रवार की शाम, सुहागिन महिलाएं अपने व्रत की पूजा करेंगी. इसी समय बाजार में सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिलेगी. बाजार शुक्रवार की देर शाम तक सजावटी रूप में रहेगा और व्रत की खरीदारी भी जारी रहेगी.

Raipur Karwa Chauth Market
शक्कर का करवा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Raipur Karwa Chauth Market
व्रत के लिए मिट्टी और शक्कर का करवा, छलनी समेत कई सामान बिक रहे हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Raipur Karwa Chauth Market
श्रृंगार का सामान खरीदती हैं सुहागिन महिलाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
