कवर्धा के चिल्फी घाटी में भयंकर जाम, रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे बाधित, 12 घंटे से लोग फंसे - RAIPUR JABALPUR NH BLOCKED

कवर्धा चिल्फी घाटी में बीते 12 घंटे से लोग फंसे हुए हैं. करीब 10 किलोमीटर का जाम लगा है.

JAM IN CHILFI VALLEY OF KAWARDHA
रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर यातायात ठप (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 2, 2025 at 6:58 PM IST

2 Min Read

कवर्धा: नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर जो कवर्धा से होकर गुजरती है. इस हाईवे पर 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है. इस जाम की वजह से इस सड़क पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है. 12 घंटे से लोग इस बड़े जाम में फंसे हुए और यहां से निकलने का इंतजार कर रहे हैं.

सड़क के दोनों ओर लंबा जाम: इस जाम की वजह से रायपुर और जबलपुर के बीच आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सड़क के दोनों ओर 10 किलोमीटर दूर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है. घाट में फंसे वाहन में सफर कर रहे लोग बुरी तरह परेशान हैं.

कवर्धा चिल्फी घाटी में जाम से परेशानी (ETV BHARAT)

चिल्फी घाटी में नहीं मिल रहा भोजन पानी: इस जाम में फंसे लोग लंबे समय से परेशान हैं. उन्हें खाने पीने का सामान भी नहीं मिल रहा है. पुलिस की टीम लगातार लोगों की मदद में जुटी है. इस हाईवे से जाम को क्लीयर कराने की कोशिश की जा रही है.

सोमवार रात से लगा है जाम: सड़क पर यह जाम सोमवार रात से लगा हुआ है. कवर्धा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक ट्रेलर चिल्फी घाटी रोड पर हादसे का शिकार हो गया. उसके बाद एक ट्रक में तकनीकी खराबी आ गई. इस वजह से दोनों साइड की सड़क बाधित हो गई और जाम लगना शुरू हो गया. कार, बस और एंबुलेंस तक इस जाम में बुरी तरह फंसे हैं.

अलग-अलग जगहों पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त और तकनीकी खराबी के कारण जाम लग गई है.जाम लगते ही पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है और छोटे वाहनों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है. खराब वाहनों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे रास्ता क्लीयर कर लिया जाए- उमाशंकर राठौर, चिल्फी थाना प्रभारी

चिल्फी घाटी काफी घुमावदार सड़क: रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 का काफी अहम हिस्सा चिल्फी घाटी से गुजरता है. नेशनल हाईवे होने के कारण इस मार्ग से रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन होता है. घुमावदार घाटी और सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण वाहनों को क्रॉसिंग करने में दिक्कत होती है. वही अगर कोई बड़ी ट्रक खड़ी हो जाती है तो दूसरी गाड़ियों का निकलना बहुत मुश्किल होता है. जिसके कारण जाम की स्थिति बन जाती है.

