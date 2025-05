ETV Bharat / state

फूलों की खेती के लिए स्वर्ग बन रहा रायपुर, 12 हजार हेक्टेयर में हो रही खेती - FLOWER CULTIVATION

फूलों की खेती के लिए स्वर्ग बन रहा रायपुर ( ETV Bharat )

रायपुर: दक्षिण पश्चिम मानसून की सामान्य तिथि 13 जून है. छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री सामान्य तिथि सहित 4 दिन पहले या 4 दिन बाद मानसून की शुरुआत होती है. छत्तीसगढ़ के किसान मानसून के समय कुछ फूलों की खेती करते हैं, जिसमें सबसे अधिक क्षेत्र में गेंदा का फूल लगाते हैं. गेंदा फूल के अलावा छत्तीसगढ़ के किसान कुछ जगहों पर गुलदाउदी, डहेलिया, जीनिया, पिंटूनिया और गुलाब फूल की खेती लगभग 12 हेक्टेयर में करते हैं. जिसमें सबसे ज्यादा 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेंदा फूल की खेती किसान करते हैं. छत्तीसगढ़ के किसान फूलों की खेती की तैयारी मई के महीने में करते है. जून के महीने में मानसून की एंट्री होती है.



फूलों की खेती के लिए स्वर्ग बनता छत्तीसगढ़ :महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव आर एल खरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बारिश के दिनों में प्रदेश के किसान लगभग 10 से 12000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती करते हैं, जिसमें गुलाब के साथ ही गेंदा, गुलदाउदी, डहेलिया, जीनिया और पिंटूनिया जैसे फूलों की खेती करते हैं. 12 हजार हेक्टेयर में हो रही खेती (ETV Bharat)

