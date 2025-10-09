ETV Bharat / state

AI तकनीक से छात्राओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाने वाला IIIT का छात्र अरेस्ट

बिलासपुर से आरोपी छात्र गिरफ्तार: इस मामले में राखी पुलिस ने शुक्रवार को बिलासपुर से छात्र को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ा गया छात्र बिलासपुर का रहने वाला है. गिरफ्तार छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था. वह अपने लैपटॉप और मोबाइल में एआई तकनीक से संस्थान की छात्राओं की अश्लील फोटो और वीडियो बनाता था.

रायपुर: नया रायपुर इलाके के राखी थाना अंतर्गत स्थित रायपुर ट्रिपल आईटी के छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. छात्र पर आरोप है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से 36 छात्राओं की लगभग 1000 अश्लील फोटो बनाई थी.

रायपुर ट्रिपल आईटी केस (ETV Bharat Chhattisgarh)

AI टूल्स से छात्राओं की फोटो को बनाता था अश्लील: पश्चिम एडिशनल एसपी दौलतराम पोरते ने बताया "थाना राखी अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कृि बीटेक के पांचवें सेमेस्टर के छात्र सैयद रहीम अदनान अली ने साथ में पढ़ने वाली छात्राओं की फोटो को AI टूल्स के माध्यम से मॉर्फ करके अश्लील बनाया. संबंधित संस्थान ने पहले इसकी जांच की उसके बाद इसकी रिपोर्ट रखी थाने में दर्ज कराई. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद राखी पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार कर लिया है."

लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल जब्त: पुलिस ने आरोपी छात्र के कब्जे से लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल जब्त किया है. आरोपी संस्थान के इवेंट में छात्राओं की फोटो खींचा करता था. फोटो खींचकर उसे AI टूल्स के माध्यम से अश्लील फोटो बनाकर अपने कुछ दोस्तों को दिखाया था. इसके बाद दोस्तों के माध्यम से यह बात छात्राओं तक पहुंची. जिसके बाद छात्राओं ने इसकी शिकायत प्रबंधन से की. पहले प्रबंधन ने इस मामले की जांच की और उसके बाद राखी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रबंधन ने तुरंत आरोपी छात्र को संस्थान से निलंबित कर दिया था.