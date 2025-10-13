ETV Bharat / state

रायपुर में एक संस्था गरीब युवाओं को दे रही मुफ्त कोचिंग, अब तक 30 हजार छात्रों का हुआ चयन

संस्था विकास परिषद की ये मुहिम है कि, कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग दी जाए.

Raipur Free Coaching Vikas Parishad
रायपुर में एक संस्था गरीब युवाओं को दे रही मुफ्त कोचिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 8:59 PM IST

4 Min Read
रायपुर: राजधानी के टिकरापारा में एक संस्था गरीब युवाओं के लिए निशुल्क कोचिंग क्लास उपलब्ध करा रही है. सामाजिक संस्था विकास परिषद 2003 से आरडीए कॉलोनी के नूतन स्कूल कैंपस में युवाओं को कोचिंग देती है. इसमें अब तक हजारों बच्चे SSC, UPSC, व्यापम समेत कई प्रतियोगी परीक्षा पास कर अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं. खास बात है कि, यहां पढ़ाने वाले लोग भी कभी इस कोचिंग क्लास से पढ़कर निकले हैं.

रायपुर में एक संस्था गरीब युवाओं को दे रही मुफ्त कोचिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हाई-लेवल कोचिंग की तरह ही होती है पढ़ाई: अच्छे से पढ़कर अच्छे पदों पर पहुंचे युवा समय मिलने पर पढ़ाने के साथ ही गाइड करने के लिए आते हैं. कोचिंग क्लास की सुविधा के साथ ही एक सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहां पर बच्चे बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. सामाजिक संस्था विकास परिषद का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अमीर और गरीब वर्ग के युवाओं में एक समान आकर्षण है. इस कोचिंग क्लास में वीकली और मंथली टेस्ट भी होते हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई का लेवल पता चलता है. साथ ही उन्हें समय-समय पर मोटिवेट भी किया जाता है.

Raipur Free Coaching
कोचिंग क्लास की सुविधा के साथ ही एक सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी भी बनाई गई है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं 3 सालों से बच्चों को मैथ्स की बारीकियों के बारे में बता रहा हूं. प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों को मैथ्स 40 से 50 सेकंड में कैसे हल करना है, इसकी जानकारी देता हूं. मैथ्स में बच्चों को सबसे ज्यादा कठिन समय चाल और दूरी जैसे सवालों में लगता है. यही क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है- नितेश प्रधान पढ़ाने वाले युवा

यहां पढ़ने का मेरा अच्छा अनुभव रहा है, मैं प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हूं. समय मिलने पर बच्चों को पढ़ाने आती हूं. गरीब बच्चों को प्राइवेट कोचिंग करने के लिए काफी ज्यादा पैसे देने होते हैं. ऐसे में इस कोचिंग में निशुल्क कोचिंग का मेरा अच्छा अनुभव रहा है- खुशबू साहू कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर

Raipur Free Coaching
2003 से आरडीए कॉलोनी के नूतन स्कूल कैंपस में युवाओं को कोचिंग दे रही संस्था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अच्छे पदों पर पहुंचे युवा: खुशबू बताती हैं कि, 2023 में पीएससी के एग्जाम में मैंने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पद हासिल किया है. 2017 से इस कोचिंग क्लास में पढ़ाई शुरू की. इसके साथ ही सुबह के समय योगा का क्लास भी मैंने अटेंड किया. इसलिए मेरा पढ़ने और पढ़ाने दोनों का अनुभव अच्छा रहा. वहीं देवेंद्र ध्रुव बताते हैं कि, 2014 में मैं इस कोचिंग क्लास में पढ़ाई के लिए आया था और पहले ही बार में मुझे जेलर के पद पर नौकरी मिली. मैंने आगे पढ़ाई की और आज मैं लेखा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूं.

Raipur Free Coaching
कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभी समय मिलने पर कोचिंग क्लास के बच्चों को बताता हूं कि कौन-कौन सी चीज को पढ़ना होगा और कौन-कौन सी चीज को छोड़ना होगा.- देवेंद्र ध्रुव लेखा अधिकारी

इस कोचिंग क्लास में मैं 2019 से पढ़ाई कर रही हूं. मैं कोचिंग क्लास में भारतीय इतिहास का सब्जेक्ट पढ़ाती हूं. बच्चों को प्राचीन मध्य और आधुनिक इतिहास की जानकारी देने के साथ ही उसकी तैयारी के बारे में उन्हें बताती हूं. मैंने नेट क्लियर कर लिया है. लैब टेक्नीशियन का एग्जाम भी क्लियर कर चुकी है- वर्षा गुप्ता, हिस्ट्री में नेट क्वालीफाई

Raipur Free Coaching
अब तक 30 हजार बच्चों का हुआ चयन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

30 हजार से ज्यादा बच्चे अब तक चयनित: सामाजिक संस्था विकास परिषद के संरक्षक किरोड़ीमल अग्रवाल ने बताया कि समाज का जो कमजोर तबका है, उसके बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओ में जाने के लिए कोचिंग करना एक बड़ा मुश्किल काम था. इसे देखते हुए साल 2003 से निशुल्क कोचिंग का बीड़ा सामाजिक संस्था विकास परिषद ने उठाया. वर्तमान में इस निशुल्क कोचिंग क्लास से अब तक 30 हजार से अधिक युवाओं का चयन हुआ है.

हमारा उद्देश्य है कि धन के अभाव में कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन से वंचित ना हो जाए. इसको देखते हुए एक रणनीतिक पहल की गई.- किरोड़ीमल अग्रवाल संचालक विकास परिषद आरडीए कॉलोनी टिकरापारा रायपुर

बिना किसी प्रचार प्रसार के इस निशुल्क कोचिंग में कोरोना के पहले ही 1 हजार बच्चे पढ़ा करते थे. अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है. जब परीक्षाएं नजदीक आती है तो बच्चे थोड़ा नर्वस भी होते हैं, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है. पढ़ाई के साथ ही यहां टीचर बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं.

होमगार्ड परीक्षा में बलौदाबाजार की नई उड़ान, नवप्रेरणा कोचिंग की 7 महिला अभ्यर्थियां चयनित
छत्तीसगढ़ के द्रोणाचार्य: नक्सल प्रभावित इलाके में ITBP जवान महंतो दे रहे आर्चरी की ट्रेनिंग, कई मेडल पर बच्चे लगा रहे 'निशाना'
BSF नक्सलगढ़ के युवाओं का बना गाइड, कोचिंग और ट्रेनिंग से मिल रही युवाओं को सरकारी नौकरी

