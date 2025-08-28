ETV Bharat / state

रायपुर की पहली महिला बीजेपी विधायक रजनी ताई उपासने का निधन, सीएम साय ने जताया शोक - RAJNI TAI UPASANE

रायपुर से बीजेपी की पहली महिला विधायक रही रजनीताई उपासने के निधन पर बीजेपी में शोक है.

RAIPUR FIRST WOMAN BJP MLA
रजनी ताई उपासने का निधन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 28, 2025 at 12:42 AM IST

2 Min Read

रायपुर: रायपुर में बीजेपी की पहली महिला विधायक के रुप में मशहूर रही रजनीताई उपासने का निधन बुधवार को हो गया. रजनीताई उपासने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने की माताजी थीं. सीएम विष्णुदेव साय समेत छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है.

सीएम साय ने बताया अपूरणीय क्षति : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने शोक संदेश में रजनीताई को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका निधन हम सबके लिए उनके आत्मीय व ममत्वपूर्ण स्नेह की शीतल छाँह की अपूरणीय क्षति है. आपातकाल के दौरान अपने तीन बेटों की मीसा में हुई गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने जिस धैर्य, साहस और मुखरता के साथ उन प्रतिकूल परिस्थितियों का मुकाबला किया, वह एक प्रेरणास्पद अध्याय है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर उन्हें नमन किया.

बीजेप प्रदेश अध्यक्ष ने भी जताया दुख: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव ने कहा कि रजनीताई के निधन का दुःखद समाचार हृदय को छलनी करने वाला है. उन्होंने जिस मुखर व्यक्तित्व के साथ आपातकाल के दिनों और उसके बाद भी संगठन कौशल की मिसाल पेश की, वह भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को सदैव प्रेरित करेगी. परमपिता परमेश्वर उनकी पावन आत्मा को चिरशांति व परिजनों को यह गहन दुःख सहने का धैर्य व सम्बल प्रदान करें.

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने रजनीताई के निधन को पार्टी की अपूरणीय क्षति बताया. उन्होंने कहा कि रजनीताई ने संगठन को खड़ा करने के लिए जो संघर्ष किया और आपातकाल के दिनों में जो कष्ट उठाए, उनसे उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता और संगठन के प्रति उनके समर्पण की झलक हम सबने अनुभव की है.

Rajni Tai with Lal Krishna Advani
लाल कृष्ण आडवाणी के साथ रजनी ताई (ETV BHARAT)

बीजेपी नेताओं ने किया नमन: भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने रजनीताई के निधन पर शोक प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रजनीताई को महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. अपने विधायक कार्यकाल में उन्होंने जिस विनम्रता और दृढ़ता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर जनता के दिलों में अमिट छाप छोड़ी, वह जनप्रतिनिधियों के लिए सीख है.

बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक से निधन, बिग बॉस 14 में आकर हुई थीं पॉपुलर

सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पितृ शोक, सीएम समेत कई नेताओं ने जताया शोक

रायपुर: रायपुर में बीजेपी की पहली महिला विधायक के रुप में मशहूर रही रजनीताई उपासने का निधन बुधवार को हो गया. रजनीताई उपासने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने की माताजी थीं. सीएम विष्णुदेव साय समेत छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है.

सीएम साय ने बताया अपूरणीय क्षति : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने शोक संदेश में रजनीताई को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका निधन हम सबके लिए उनके आत्मीय व ममत्वपूर्ण स्नेह की शीतल छाँह की अपूरणीय क्षति है. आपातकाल के दौरान अपने तीन बेटों की मीसा में हुई गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने जिस धैर्य, साहस और मुखरता के साथ उन प्रतिकूल परिस्थितियों का मुकाबला किया, वह एक प्रेरणास्पद अध्याय है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर उन्हें नमन किया.

बीजेप प्रदेश अध्यक्ष ने भी जताया दुख: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव ने कहा कि रजनीताई के निधन का दुःखद समाचार हृदय को छलनी करने वाला है. उन्होंने जिस मुखर व्यक्तित्व के साथ आपातकाल के दिनों और उसके बाद भी संगठन कौशल की मिसाल पेश की, वह भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को सदैव प्रेरित करेगी. परमपिता परमेश्वर उनकी पावन आत्मा को चिरशांति व परिजनों को यह गहन दुःख सहने का धैर्य व सम्बल प्रदान करें.

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने रजनीताई के निधन को पार्टी की अपूरणीय क्षति बताया. उन्होंने कहा कि रजनीताई ने संगठन को खड़ा करने के लिए जो संघर्ष किया और आपातकाल के दिनों में जो कष्ट उठाए, उनसे उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता और संगठन के प्रति उनके समर्पण की झलक हम सबने अनुभव की है.

Rajni Tai with Lal Krishna Advani
लाल कृष्ण आडवाणी के साथ रजनी ताई (ETV BHARAT)

बीजेपी नेताओं ने किया नमन: भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने रजनीताई के निधन पर शोक प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रजनीताई को महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. अपने विधायक कार्यकाल में उन्होंने जिस विनम्रता और दृढ़ता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर जनता के दिलों में अमिट छाप छोड़ी, वह जनप्रतिनिधियों के लिए सीख है.

बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट का हार्ट अटैक से निधन, बिग बॉस 14 में आकर हुई थीं पॉपुलर

सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पितृ शोक, सीएम समेत कई नेताओं ने जताया शोक

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJNI TAI UPASANE PASSED AWAYRAIPUR FIRST WOMAN BJP MLAजनी ताई उपासने का निधनबीजेपी में शोक की लहरRAJNI TAI UPASANE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.