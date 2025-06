ETV Bharat / state

नशे में धुत महिलाओं ने चाकूबाजी और मारपीट की, घर और गाड़ी में भी की तोड़फोड़ - DRUNKEN WOMEN RUCKUS IN RAIPUR

रायपुर में हंगामा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : June 30, 2025 at 7:25 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 7:45 AM IST

रायपुर: राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित गैलेक्सी आईलैंड सोसाइटी में नशे में धुत महिलाओं पर चाकूबाजी और मारपीट का आरोप लगा है. जिससे सोसायटी में हड़कंप मच गया. आरोप है कि महिलाओं ने घर और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की. सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश सिंह के सिर पर हमला कर उन्हें घायल भी कर दिया. शराब के नशे में धुत महिलाओं का उत्पात: घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी महिलाओं की पहचान किरण सिंह राजपूत और रेशमा किरण के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों सोसाइटी में नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया. रायपुर में हंगामा (ETV Bharat Chhattisgarh)

