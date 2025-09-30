लॉज में प्रेमिका ने धारदार हथियार से की प्रेमी की हत्या, गर्भवती थी नाबालिग प्रेमिका
रायपुर पुलिस ने आरोपी नाबालिग को बाल न्यायालय भेजा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2025 at 11:15 PM IST
रायपुर: बिलासपुर जिले की रहने वाली नाबालिग अपनी मां के साथ कोनी थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि उसने रायपुर में एक युवक की हत्या कर दी. बिलासपुर से ये सूचना रायपुर पुलिस को दी गई. नाबालिग के बताए पते पर रायपुर पुलिस पहुंची तो गंज थाना क्षेत्र के लॉज में एक युवक का शव मिला.
नाबालिग प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या: शव 20 वर्षीय युवक का था. जांच करने पर पता चला कि युवक का नाम मोहम्मद सद्दाम था. जो बिहार का रहने वाला था और रायपुर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था. धारदार हथियार से कई बार वारकर युवक की हत्या कर दी गई थी. जिससे घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई.
गर्भवती होने के बाद प्रेमी ने शादी से किया इंकार: जिसके बाद बिलासपुर पुलिस ने आरोपी 16 वर्षीय किशोरी को रायपुर पुलिस के हवाले कर दिया. पूछताछ में पता चला कि घटना वाले दिन नाबालिग बिलासपुर से रायपुर अपने प्रेमी से मिलने पहुंची थी. जहां उनका विवाद हुआ, जिसके बाद नाबालिग ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी. दरअसल नाबालिग ने बताया कि वह गर्भवती हो गई थी. इसके बाद उसने युवक को ये बात बताई और उस पर शादी के लिए दवाब बनाया. लेकिन युवक ने शादी से इनकार कर दिया. जिससे नाबालिग ने उसकी हत्या कर दी.
आरोपी गर्भवती किशोरी ने घटना को अंजाम देने के बाद लॉज के कमरे को लॉक किया और चाबी रेलवे ट्रैक पर फेंक दी. बिलासपुर लौटने के बाद अपनी मां को घटना के बारे में बताया और पुलिस के पास पहुंची. गंज थाना प्रभारी भावेश गौतम ने बताया कि किशोरी 3 महीने की गर्भवती थी. पुलिस पूछताछ के बाद उसे बाल न्यायालय भेज दिया गया है.