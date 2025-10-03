ETV Bharat / state

रायपुर सेंट्रल जेल में रक्तदान शिविर, 35 अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया रक्तदान

छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर 3 से 10 अक्टूबर तक चलेंगे कार्यक्रम

रायपुर सेंट्रल जेल में रक्तदान शिविर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
रायपुर: प्रदेश की राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है. इस शिविर में जेल के लगभग 35 अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया.

रायपुर सेंट्रल जेल में रक्तदान शिविर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य विभाग और जेल प्रशासन की संयुक्त पहल: यह शिविर छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग और जेल प्रबंधन के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया. इस दौरान डोनेट किए गए ब्लड को रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि ज़रूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त मिल सके.

रायपुर सेंट्रल जेल में 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें रक्तदान शिविर प्रमुख है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
35 अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया रक्तदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ राज्य के 25 साल पूरे हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है. इस अवसर पर रायपुर सेंट्रल जेल में 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें रक्तदान शिविर प्रमुख है.- जेल डीआईजी एसएस तिग्गा

जेलों में अन्य कार्यक्रम भी होंगे: आज के शिविर में सबसे पहले जेल डीजी हिमांशु गुप्ता ने रक्तदान किया. उनके बाद जेल अधीक्षक, जेलर, सुरक्षाकर्मी और प्रहरी सहित 35 लोगों ने रक्तदान किया. डीआईजी तिग्गा ने जानकारी दी कि जहां जेलों में उत्पाद बनाए जाते हैं, वहां प्रदर्शनी लगाई जाएगी. जहां नहीं बनाए जाते, वहां भी अन्य कार्यक्रम होंगे. बंदियों को स्वास्थ्य और बागवानी जैसी जानकारियां दी जाएंगी.

रायपुर के सेंट्रल जेल में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

“रक्तदान समाज के लिए अहम योगदान”: जेल अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने कहा कि, रक्तदान व्यक्ति और समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. कई बार आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल ब्लड की आवश्यकता होती है. अगर हम रक्तदान करते हैं, तो ब्लड बैंक में रखा ब्लड ज़रूरतमंदों की जान बचा सकता है.

रायपुर सेंट्रल जेल में 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें रक्तदान शिविर प्रमुख है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर 3 से 10 अक्टूबर तक चलेंगे कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह शिविर स्वास्थ्य विभाग और जेल प्रबंधन द्वारा मिलकर आयोजित किया गया. ब्लड को स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी जरूरतमंदों तक पहुंचाएगी.

