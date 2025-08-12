रायपुर: 11 अगस्त सोमवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी में कारोबारी से लूट की खबर जंगल में आग की तरफ फैली. 24 घंटे की पुलसिया तफ्तीश के बाद इस कहानी में नया मोड़ आ गया. पंडरी थाना क्षेत्र में कारोबारी चिराग जैन ने खुद फर्जी तरीके से 15 लाख रुपये के लूट की कहानी गढ़ी और पुलिस को गुमराह किया. रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने मंगलवार को इस केस में चौंकाने वाला खुलासा कर इसकी पुष्टि की.

कारोबारी ने पुलिस को किया गुमराह: रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि कारोबारी चिराग जैन के द्वारा सोमवार को पंडरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिसमें यह बताया गया कि चाकू और कट्टा दिखाकर उससे 15 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है. जिसके बाद पंडरी थाने में अपराध दर्ज किया गया था. अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी रही.

अनुसंधान में पता चला कि कारोबारी चिराग जैन को शेयर बाजार (mcx) में भारी नुकसान हुआ. इसके अलावा ओडिशा के व्यवसायी से लिए गए पैसे देनदारी को छुपाने के लिए कारोबारी चिराग जैन ने लूट की झूठी कहानी बनाई. उसने सारी झूठी कहानी बनाकर थाने में रिपोर्ट लिखाई. कारोबारी चिराग जैन के कब्जे से पुलिस ने 14 लाख 76 हजार रुपए बरामद कर लिए हैं- लाल उमेद सिंह, एसएसपी, रायपुर

पुलिस ने कैसे कारोबारी चिराग जैन का झूठ पकड़ा?: पंडरी थाने में लूट का मामला दर्ज होने के बाद पंडरी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची. आसपास के इलाके में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच भी की. उसके बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पुलिस ने पीड़ित कारोबारी चिराग जैन से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने लूट की घटना को झूठा बताया. अब रायपुर पुलिस कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज करने जा रही है.