ETV Bharat / state

39 साल बाद 100 रुपए के रिश्वत केस में 'बाइज्जत बरी', अब सरकार से बकाया रकम दिलाने की मांग, 4 दशक में परिवार बर्बाद

अदालतों की लड़ाई और सजा: जागेश्वर लगातार अदालत के चक्कर काटते रहे. साल 2004 में निचली अदालत ने उनकी दलील नहीं सुनी और सजा सुना दी. उन्होंने उसी वर्ष हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसका फैसला आने में पूरे 21 साल और लगे. अंततः 2025 में हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया.

आरोप और फंसाने की कहानी: 24 अक्टूबर 1986 की घटना है. उस समय जागेश्वर प्रसाद मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम रायपुर में बिल सहायक पद पर पदस्थ थे. एक कर्मचारी अशोक कुमार वर्मा बकाया बिल पास कराने का दबाव डाल रहा था. जागेश्वर ने बिना आदेश बिल पास करने से इनकार कर दिया. अगले दिन वही कर्मचारी फिर आया और उनकी जेब में 100 का नोट डाल दिया. तुरंत विजिलेंस की टीम प्रकट हुई, हाथ धुलवाया गया और केस दर्ज कर लिया गया. घर की तलाशी में भी घड़ी, साइकिल और कॉपी-किताबों के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रकरण कायम कर कोर्ट में पेश कर दिया गया.

खुद परेशान, घर भी वीरान: ईटीवी भारत की टीम जागेश्वर प्रसाद अवधिया के घर पहुंची. उनका घर एक सकरी गली में था. दो मंजिला मकान, छोटे-छोटे कमरे थे, जिसमें जागेश्वर का सारा जीवन बीत गया. एक समय जिस घर में जागेश्वर की पत्नी, उनके बच्चे रहा करते थे, चहल-पहल रहती थी, खुशियां थी, वह घर वीरान हो गया है. अवड़िया की पत्नी का देहांत हो चुका है, दो बेटियां जैसे-तैसे शादी कर ससुराल चली गई हैं, बड़ा बेटा प्राइवेट काम के लिए बाहर है. अब इस घर में मात्र जागेश्वर और उनके छोटे बेटे नीरज ही रहते. जिन्होंने पिछले 39 साल के दर्द को ईटीवी के कैमरे के सामने बया किया.

रायपुर के 83 वर्षीय जागेश्वर प्रसाद अवधिया की कहानी, 39 साल बाद रिश्वत केस में बाइज्जत बरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: महज 100 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप, और उसके बाद शुरू हुई 39 साल लंबी कानूनी लड़ाई. इस केस ने रायपुर के लिली चौक निवासी 83 वर्षीय जागेश्वर प्रसाद अवधिया और उनके परिवार की पूरी जिंदगी तहस-नहस कर दी. अब जाकर हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन 4 दशक का लंबा समय उनसे उनका सुख-चैन, पत्नी, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक सम्मान छीन ले गया. आज वृद्धावस्था में वे सरकार और विभाग से सिर्फ अपना बकाया पैसा और थोड़ी मदद की गुहार लगा रहे हैं.

अब सरकार से बकाया रकम दिलाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिवार पर टूटा दुख का पहाड़: 39 साल की इस लंबी लड़ाई ने उनका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया. बच्चों की पढ़ाई छूट गई, बेटियों की शादियां जैसे-तैसे हुईं, लेकिन छोटे बेटे की शादी अब तक नहीं हो सकी. बड़ा बेटा मामूली प्राइवेट नौकरी करके घर चलाने की कोशिश करता रहा. रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों ने आरोप लगते ही किनारा कर लिया. बच्चों को स्कूल में भी ताने सुनने पड़े, “तुम्हारे पापा घूसखोर हैं.”

रोज़ी-रोटी के लिए संघर्ष: सस्पेंशन के बाद आधा वेतन मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया. 1994 में बहाली तो हुई लेकिन रीवा में पोस्टिंग कर दी गई. वहां भी हालात कठिन थे. 2001 में वे रिटायर हुए, लेकिन रिटायरमेंट का पूरा भुगतान नहीं मिला. इस बीच परिवार ने जीवन-यापन के लिए कागज की थैलियां बनाकर बाजार में बेचना तक शुरू किया. कभी 30-40 रुपए रोजाना मिलते थे, उसी से घर का खर्च चलता था.

पत्नी का निधन और अकेला जीवन: लंबी कानूनी लड़ाई और आर्थिक तंगी ने पत्नी को भी निगल लिया. तनाव और इलाज के अभाव में उनका देहांत हो गया. एक समय चहल-पहल से भरे घर में अब सिर्फ जागेश्वर प्रसाद और उनके छोटे बेटे नीरज रहते हैं. बेटियों की शादी होकर वे ससुराल चली गईं और बड़ा बेटा काम की तलाश में बाहर रहता है.

बेटे की पीड़ा और समाज का बेरुखापन: छोटे बेटे नीरज कुमार अवधिया बताते हैं कि बचपन में वे समझ भी नहीं पाते थे कि पिता के साथ क्या हुआ. घर में छापे पड़े, पुलिसवालों ने कपड़े उतरवाए, लोग ताने मारते. स्कूल में दोस्त और टीचर दोनों तिरस्कार करते. रिश्तेदारों ने भी डर और संकोच में दूरी बना ली. नीरज कहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी कागज की थैलियों बेचकर चलानी पड़ती थी. यह संघर्ष उन्होंने बचपन से देखा है.

जागेश्वर की पीड़ा बताते सहकर्मी की आंखों में आया आंसू: राज्य परिवहन निगम के पूर्व कर्मचारी अश्विन शर्मा कहते हैं कि जागेश्वर प्रसाद ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे. आरोप लगते ही परिवार टूट गया, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, एक बेटे की शादी तक नहीं हो पाई. पत्नी का निधन हो गया. अब जबकि न्याय मिल चुका है, सरकार को उनके बकाया भुगतान और मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए.

अब भी अधूरी मांग: आज 83 साल की उम्र में जागेश्वर प्रसाद न चल पाते हैं और न ठीक से देख सकते हैं. वे सरकार और विभाग से अपील कर रहे हैं कि उनका बकाया पैसा उन्हें तुरंत दिया जाए और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ताकि जीवन के शेष दिन सम्मान से गुजार सकें.

न्याय, पर क्या अब भी न्याय?: 39 साल बाद मिला यह फैसला न्यायिक तंत्र और व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. क्या इतना लंबा इंतजार और परिवार की बर्बादी के बाद मिला न्याय, वास्तव में न्याय कहलाएगा? जागेश्वर प्रसाद की कहानी इस सवाल का उत्तर समाज और सिस्टम से मांग रही है.