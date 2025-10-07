ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना, लोगों को मिली गर्मी से राहत, जाने कैसा रहेगा आज का मौसम

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आज तड़के से झमाझम बारिश हो रही है. बारिश से दिल्लीवासियों ने राहत की सांस ली. बीते कई दिनों दिल्लीवासियों को गर्मी और उमस ने परेशाना कर रखा था.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 7.7 डिग्री कम होकर 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा. इस कारण लोगों को लंबे समय बाद ठंडक और राहत का एहसास हुआ.

दिल्ली एनसीआर में बारिश , जगह जगह भरा पानी (ETV Bharat)

बीते 24 घंटे में राजधानी में 10.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सोमवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक 3.4 मिमी बारिश हुई. वहीं, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में पालम में 3.2 मिमी, लोधी रोड पर 3.7 मिमी, आया नगर में 3.6 मिमी, और रिज व पूसा में 1 मिमी बारिश दर्ज की गई.

आज और कल भी जारी रह सकती है बारिश

मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बारिश की संभावना जताई है. आसमान में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और अधिकतर स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है. तेज़ हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो कभी-कभी 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं, आज का अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.