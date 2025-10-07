दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना, लोगों को मिली गर्मी से राहत, जाने कैसा रहेगा आज का मौसम
मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है.
Published : October 7, 2025 at 7:40 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आज तड़के से झमाझम बारिश हो रही है. बारिश से दिल्लीवासियों ने राहत की सांस ली. बीते कई दिनों दिल्लीवासियों को गर्मी और उमस ने परेशाना कर रखा था.
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 7.7 डिग्री कम होकर 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा. इस कारण लोगों को लंबे समय बाद ठंडक और राहत का एहसास हुआ.
बीते 24 घंटे में राजधानी में 10.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सोमवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक 3.4 मिमी बारिश हुई. वहीं, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में पालम में 3.2 मिमी, लोधी रोड पर 3.7 मिमी, आया नगर में 3.6 मिमी, और रिज व पूसा में 1 मिमी बारिश दर्ज की गई.
आज और कल भी जारी रह सकती है बारिश
मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बारिश की संभावना जताई है. आसमान में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और अधिकतर स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है. तेज़ हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो कभी-कभी 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं, आज का अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. 7 अक्टूबर को ही विभाग ने बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अलर्ट जारी किया था.
वहीं, 8 और 9 अक्टूबर से मौसम धीरे-धीरे साफ होना शुरू होगा। 8 अक्टूबर को आसमान आंशिक रूप से बादल वाला रहेगा.
बारिश से सुधरी हवा, घटी गर्मी और उमस
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, मंगलवार सुबह 6:30 बजे तक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 112 दर्ज किया गया, जो “मध्यम” श्रेणी में आता है.
एनसीआर के शहरों में फरीदाबाद का AQI 105, गुरुग्राम 111, ग्रेटर नोएडा 108, गाज़ियाबाद 118 और नोएडा 107 दर्ज हुआ.
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI स्तर 100 से 200 के बीच बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से राजधानी की हवा में सुधार हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.
ये भी पढ़ें:
दिल्ली-NCR में बारिश थमी, उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल, जाने आज कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में उमस भरी गर्मी के बीच फिर बरसेंगे बादल, अगले दो दिन बारिश की संभावना, पढ़ें IMD की भविष्यवाणी