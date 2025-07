ETV Bharat / state

गुरुग्राम की सड़कों पर चली 'नाव', बारिश के बाद तालाब में हुई तब्दील, देखें वीडियो - RAINFALL IN GURUGRAM

Rainfall In Gurugram ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 30, 2025 at 9:13 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 10:16 AM IST 2 Min Read

गुरुग्राम: बुधवार सुबह हल्की बारिश ने शहर की सड़कों और गलियों को जलमग्न कर दिया. पुराने गुरुग्राम के जैकबपुरा इलाके में गलियों में इतना पानी भर गया कि एक व्यक्ति और बच्चे को नाव से सफर करते देखा गया. करीब एक फीट पानी जमा होने से गलियां नदी जैसी नजर आईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर की सफाई न होने के कारण यह समस्या हर साल बारिश में दोहराई जाती है. प्रशासन के दावों की खुली पोल: जिला प्रशासन और नगर निगम हर साल जलभराव से निपटने के बड़े-बड़े दावे करता है, लेकिन इस बार भी ये दावे खोखले साबित हुए. सुबह से रुक-रूककर हो रही बारिश ने साइबर सिटी गुरुग्राम को फिर से जलमग्न कर दिया. सेक्टर 31, 40, 51 और पुराने गुरुग्राम के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया. नेशनल हाईवे पर भी जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. गुरुग्राम की सड़कों पर चली नाव, बारिश के बाद तालाब में हुई तब्दील (Etv Bharat)

