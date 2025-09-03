ETV Bharat / state

पश्चिमी यूपी में तेज बरसात; प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा पूरब का मौसम

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी यूपी में बुधवार को भारी और कहीं भारी से ज्यादा भारी बारिश हो सकती है.

पश्चिमी यूपी में तेज बरसात जारी.
पश्चिमी यूपी में तेज बरसात जारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025

Updated : September 3, 2025

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमकर बारिश हुई है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून सक्रिय रहा. इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हुई. दोनों संभागों में कहीं-कहीं भारी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है.

मॉनसून अपने अंतिम चरण में है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण-पश्चिमी दबाव की वजह से कहीं-कहीं अप्रत्याशित बरसात हो रही है. आज भी वेस्ट यूपी के 10 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के दोनों संभागों में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है.

भारी वर्षा होने की संभावना: प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावन है. पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 7.5 मिलीमीटर के सापेक्ष 14.4 मिमी रिकॉर्ड की गई है. यह सामान्य से 91% अधिक है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 7 मिमी के सापेक्ष 29 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 314% अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यह तस्वीर मेरठ की है.
यह तस्वीर मेरठ की है.

कहां, कितनी बारिश हुई: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 7.3 मिली मीटर के सापेक्ष 20.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 179 प्रतिशत अधिक है. वहीं, 1 जून से लेकर 2 सितंबर तक अनुमान बारिश 607.5 मिमी के सापेक्ष 621.4 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 2% अधिक है.

बारिश के टॉप जिले: कन्नौज 47.7 मिलीमीटर, बाराबंकी 32 मिलीमीटर, लखीमपुर खीरी 36.3 मिमी, अमरोहा 46 मिलीमीटर, बदायूं 57.7 मिमी, हाथरस 98 मिमी, सहारनपुर 67 मिलीमीटर, संभल 79 मिमी, रामपुर 45 मिलीमीटर, मुजफ्फरनगर 38 मिलीमीटर, मुरादाबाद 74 मिमी और कासगंज 48 मिलीमीटर.

राजधानी का मौसम: लखनऊ में मंगलवार को सुबह के समय रिमझिम बारिश हुई. दोपहर तक बादल छाए रहे और बाद में आसमान साफ हुआ. हल्की धूप खिली और अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. पिछले 48 घंटे से लखनऊ में हो रही बारिश से लोगों को राहत मिली है.

यूपी में मॉनसून की सक्रियता.
यूपी में मॉनसून की सक्रियता.

5 दिनों में बढ़ेगा तापमान: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बुधवार को भारी और कहीं भारी से ज्यादा भारी बारिश हो सकती है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. आगामी 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. वहीं, न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.

