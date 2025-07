ETV Bharat / state

राजस्थान के चेरापूंजी झालावाड़ में आफत की बारिश, दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट - HEAVY RAIN IN JHALAWAR

झालावाड़ में बारिश ( ETV Bharat Jhalawar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 27, 2025 at 9:11 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 10:11 AM IST 2 Min Read

झालावाड़: राजस्थान के चेरापूंजी झालावाड़ जिले में मानसून मेहरबान है. रविवार तड़के चार बजे रिमझिम से शुरू बारिश फिर मूसलाधार में बदल गई. बीते एक सप्ताह से जिले में अच्छी बारिश हो रही है. हालांकि ज्यादा बारिश ने जनजीवन खासा प्रभावित किया. शहर में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया. ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और कच्चे रास्तों पर पानी भरने से आवागमन बाधित रहा. वहीं दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया. वहीं भारी बारिश से कच्चे मकान, पुराने भवन तथा निर्माणाधीन मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है. छाता लेकर बीच बाजार निकले मोहम्मद राशिद ने बताया कि तड़के से जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है. जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है. दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के लिए आफत की बारिश है. मौसम को देखते लग रहा है कि आज दिन भर बरसात नहीं रूकने वाली है. दैनिक श्रमिकों के लिए काम मिलना ​मुश्किल है. झालावाड़ में बारिश... (ETV Bharat Jhalawar)

पढ़ें:धौलपुर में आफत की बारिश, हाईवे डूबा, खरीफ की बुवाई बाधित - WEATHER UPDATE IN DHOLPUR चाय की चुस्की लेने पहुंचे लोग: रविवार को छुट्टी का दिन होने के बाद लोग सुबह करीब 6:00 बजे बाजार में दुकान पर चाय की चुस्की लेते नजर आए. दुकानदार देवीलाल ने बताया कि जिले में अच्छी बारिश से नदी, तालाब, बावड़ियों में पानी की जोरदार आवक है. वे रोजाना सुबह करीब 5:00 बजे दुकान खोल लेते हैं. आज बारिश के कारण कुछ ग्राहक कम आए. आफत भी और राहत भी: बारिश राहत और आफत दोनों ला रही है. बरसात के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली की आंख मिचौली जारी रही. कुछ जगह ट्रिपिंग और फॉल्ट की शिकायतें आई. उधर, किसानों के लिए यह बारिश राहत लाई. खरीफ फसलों को अब भरपूर पानी मिल रहा है. फसल की बुवाई व बढ़वार में मदद मिलेगी. मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे भारी बारिश की संभावना जताई है. कुछ जगह भारी बारिश की चेतावनी भी दी. प्रशासन ने लोगों से अपील की कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें.

