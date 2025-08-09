शिमला: हिमाचल में मानसून का आगमन सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद है. लेकिन इसी मानसून ने इस बार अपने शुरुआती दौर में रौद्र रूप में आकर तबाही मचा दी है. बीते आठ वर्षों में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मानसून सीजन ने हिमाचल में भारी तबाही मचाई है. आसमान से हल्की बारिश की फुहारों की जगह हो रही मूसलाधार बारिश, भूस्खलन, नदियों में उफान और बाढ़ जैसे हालातों ने प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं.

हिमाचल में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री के बाद पिछले 48 दिनों (8 अगस्त तक) में ही भारी बारिश की वजह से 1952.51 करोड़ का नुकसान हो चुका है. जो पिछले आठ वर्षों यानी वर्ष 2018 के बाद से नुकसान का ये तीसरा बड़ा आंकड़ा है. प्रदेश में मानसून सीजन ने सबसे अधिक प्रलय वर्ष 2023 में मचाया था. उस दौरान प्रदेश में सरकारी को निजी संपत्ति को 9712 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो सदी का सबसे अधिक नुकसान बताया जा रहा है. इस बार भी मानसून सीजन में सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं. मौसम विभाग की चेतावनियों और प्रशासन की तैयारियों के बावजूद प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. जलवायु परिवर्तन की चेतावनियों के बीच यह स्थिति चिंताजनक है और सरकारों, प्रशासन और आम जनता के लिए एक बड़ा सबक भी है.

प्रदेश में मानसून की 20 जून को एंट्री के बाद से अब तक सरकारी और निजी संपत्ति को 1952.51 नुकसान हुआ है. इसमें सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग को 1040.50 करोड़ की क्षति हुई है. जल शक्ति विभाग को भी अब तक 661.76 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है. अभी मानसून सीजन आधा समय बीतने को है, ऐसे में आने वाले समय में नुकसान का ये आंकड़ा अभी और अधिक बढ़ सकता है. मानसून में अब तक 202 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा 307 लोग जख्मी हुए हैं, वहीं 37 लोग भी लापता हैं. इसी तरह से भारी बारिश के कारण प्रदेशभर में 477 घरों को नुकसान पहुंचा है. इसमें 255 पक्के और 222 कच्चे घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं. वहीं 1413 कच्चे और पक्के घर आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुए हैं. मानसून सीजन में अब तक 1772 गौशालाएं भी मिट्टी में मिल गई है. इसके अलावा 299 दुकानें/फैक्ट्रियां को भी नुकसान पहुंचा है.

हिमाचल में वर्ष 2024 के मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में लैंडस्लाइड की 47, फ्लैश फ्लड की 39 और बादल फटने की 12 घटनाएं पेश आई थी, जिसमें 353 लोगों की जान चली गई थी. वहीं, 555 लोग घायल हुए थे. इसके अलावा 394 पशुओं की भी मौत हुई थी. इसी तरह से प्रदेश में 285 पक्के और कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे. वहीं 582 पक्के और कच्चे मकानों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा था. प्रदेश में 67 दुकानों/फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ था. इसके अतिरिक्त 540 गौशालाएं और 32 लेबर शेड भी भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ गए थे. वर्ष 2024 के मॉनसून सीजन में प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को 1361.22 करोड़ का नुकसान पहुंचा था.

हिमाचल में मानसून ने सबसे अधिक तबाही वर्ष 2023 में मचाई थी. उस दौरान प्रदेश में भारी बारिश के कारण 511 लोगों की जान चली गई थी. वहीं, 531 लोग घायल हुए थे. इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2944 पक्के और कच्चे मकान पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए थे. इसी तरह 12,305 पक्के और कच्चे घरों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा था. प्रदेश में 422 दुकानें/फैक्ट्रियों की तबाही हुई थी. 7250 गौशालाओं और 247 लेबर शेड भारी बारिश की चपेट में आ गए थे. प्रदेश में 2023 में लैंडस्लाइड की 169, फ्लैश फ्लड की 53 और बादल फटने की 19 घटनाएं घटित हुई.

हिमाचल में वर्ष 2022 के मानसून सीजन में प्रदेश भर में लैंडस्लाइड की 94 फ्लैश फ्लड की 75 और 14 स्थान पर बादल फटने की घटनाएं पेश आई थी, जिससे प्रदेश में कुल 435 लोगों की जान चली गई थी. वहीं 769 लोग जख्मी हो गए थे. उस दौरान मानसून सीजन में 662 पक्के और कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे. इसके अलावा 1171 पक्के और कच्चे घरों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा था. इसके अलावा प्रदेश में 173 दुकानों/फैक्ट्री को नुकसान हुआ था. वर्ष 2022 में सरकारी और निजी संपत्ति को 2516.82 करोड़ का नुकसान हुआ था.

हिमाचल में वर्ष 2018 में प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान 927.0 मिलीमीटर बारिश हुई. इस दौरान प्रदेश में लैंडस्लाइड की 405 घटनाएं सामने आईं थी. वहीं, मानसून सीजन में 34 बादल फटने की घटनाएं भी हुई. इस दौरान फ्लैश फ्लड आने लैंडस्लाइड क्लाउड ब्रस्ट और रोड एक्सीडेंट से कुल 343 लोगों की जान चली गई. इसी तरह से वर्ष 2018 में कुल 567 पक्के और कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए. इसके अलावा 3171 कच्चे और पक्के मकानों को आंशिक तौर पर भी नुकसान पहुंचा और 2285 गौशालाएं, घराट, शॉप्स और मजदूर के शेडो को नुकसान पहुंचा. वर्ष 2018 के मानसून सीजन में कुल 1594.01 करोड़ का नुकसान आंका गया था.

प्रदेश में वर्ष 2019 के मानसून सीजन के दौरान भी काफी नुकसान हुआ. प्रदेश में इस दौरान 686.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे प्रदेश में लैंडस्लाइड की 201 घटनाएं घटीं. इसी तरह से क्लाउड ब्रस्ट के भी 14 घटनाएं दर्ज की गईं. वहीं, उसे दौरान मानसून सीजन में कुल 307 लोगों की जान गई. इसके अलावा 227 कच्चे और पक्के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रत हुए. इसी तरह से 1535 कच्चे और पक्के मकान को आंशिक नुकसान पहुंचा. वर्ष 2019 के मानसून सीजन में प्रदेश को 1224.77 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा.

हिमाचल में वर्ष 2020 के मानसून सीजन में कुल 865.19 करोड़ का नुकसान हुआ. इस दौरान प्रदेश में 567.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. वहीं, इस दौरान प्रदेश भर में 9 बादल फटने की घटनाएं सामने आईं. इसके अलावा 18 लैंड स्लाइड हुए और बाढ़ आने, भूस्खलन और रोड एक्सीडेंट में 284 लोगों की मौत हुई. इसके अलावा 2020 के मानसून सीजन में 145 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए. वहीं, 548 कच्चे और पक्के मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा. इसी तरह से 618 गौशालाएं, घराट, दुकानें और लेबर शेड को नुकसान हुआ था.

प्रदेश में वर्ष 13 जून को मानसून सीजन की एंट्री हुई थी. वहीं, उस दौरान पूरे सीजन 688.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी. प्रदेश में मानसून सीजन में 481 लोगों की जान गई थी. वहीं, 627 लोग घायल हुए थे. इसी तरह से प्रदेश में 794 पशुओं/बर्ड की मौत हुई थी. इसके अतिरिक्त प्रदेश में 185 पक्के और कच्चे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए थे. वहीं, 919 पक्के और कच्चे मकानों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा था. प्रदेश में भारी बारिश के कारण 18 दुकान और 756 गौशालाएं ध्वस्त हो गई थी. हिमाचल में लैंड स्लाइड की 87 घटनाओं सहित 16 फ्लैश फ्लड और 7 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई थी, जिससे प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को कुल 1161.73 करोड़ का नुकसान हुआ था.

हिमाचल में पिछले 10 साल के मानसून सीजन में हुई बारिश के आंकड़े पर गौर करें तो साल 2015 में 638.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 16.4 फीसदी कम थी. इसी तरह से साल 2016 के मानसून सीजन के दौरान 623.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 18.3 फीसदी कम रहा. साल 2017 में 717.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 6.1 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई. वहीं, साल 2018 में 927.0 मिलीमीटर बारिश हुई, ये सामान्य से 21.4 फीसदी अधिक दर्ज की गई. इसी तरह से साल 2019 में 686.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 10 फीसदी कम रही.

साल 2020 में मानसून सीजन के दौरान 567.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यह बारिश सामान्य से 25.4 फीसदी कम थी. ऐसे ही साल 2021 में 688.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जोकि सामान्य से 9.8 फीसदी कम दर्ज की गई. प्रदेश में साल 2022 में 716.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 2.5 मिलीमीटर कम थी. वहीं, साल 2023 में 886.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जोकि सामान्य से 21 फीसदी अधिक थी. इसी तरह से साल 2024 में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में 600.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, बारिश का ये आंकड़ा समय से सामान्य से 18 फीसदी कम रहा. इस मानसून सीजन में अब तक 503.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है जो सामान्य से 13 प्रतिशत अधिक है.

