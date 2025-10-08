ETV Bharat / state

इंद्रधनुष ने किया पहाड़ों की रानी मसूरी का सप्तरंगी श्रृंगार, देखिए मनमोहक वीडियो

मसूरी में हल्की बारिश के बाद छाए इंद्रधनुष ने पहाड़ों की रानी की सुंदरता में चार चांद लगा दिए

RAINBOW IN MUSSOORIE
Etv Bharat (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 8, 2025 at 9:08 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 9:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता का कोई जवाब नहीं है. इसीलिए यहां वर्षभर पर्यटकों का आना लगा रहता है. यहां से हिमालय की विस्तृत श्रृंखला दिखती है तो अन्य नजारे भी कम आकर्षक नहीं होते. बुधवार को हल्की बारिश के बाद इंद्रधनुष ने मसूरी का 7 रंगों से श्रृंगार कर दिया.

मसूरी में इंद्रधनुष का अद्भुत नजारा: बुधवार की दोपहर मसूरी में एक दुर्लभ और मनमोहक दृश्य ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. हल्की बारिश के बाद आसमान में खिला इंद्रधनुष जब पहाड़ों के ऊपर फैला, तो मानो प्रकृति ने अपनी रंगों की तूलिका से कैनवास सजा दिया हो.

मसूरी में छाया इंद्रधनुष (Video- ETV Bharat)

यह दृश्य इतना मनोहारी था कि मसूरी घूमने आए पर्यटक अपने कैमरों और मोबाइल से इसे कैद करने में जुट गए. सोशल मीडिया पर भी इंद्रधनुष की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

RAINBOW IN MUSSOORIE
पहाड़ों की रानी का सौंदर्य बढ़ाता इंद्रधनुष (Photo- ETV Bharat)

आसमान में रंगों की छटा देख लोग हुए मंत्रमुग्ध: मालरोड, कंपनी गार्डन और गनहिल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इंद्रधनुष के साथ पर्यटक सेल्फी लेते और ग्रुप फोटो खिंचवाते नजर आए. बता दें कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है, जो तब दिखाई देती है जब सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों से टकराकर परावर्तित, अपवर्तित और विखंडित होती हैं.

RAINBOW IN MUSSOORIE
इंद्रधनुष देखकर पर्यटक मोहित हो गए (Photo- ETV Bharat)

यह प्रक्रिया सात रंगों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी को आकाश में एक अर्धवृत्ताकार धनुष की आकृति में प्रकट करती है.

RAINBOW IN MUSSOORIE
लोगों ने इंद्रधनुष को कैमरे में कैद किया (Photo- ETV Bharat)

पर्यटकों में इंद्रधनुष को कैमरों में कैद करने में लगी होड़: वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रकाश के गुणों को दर्शाता है, तो वहीं सांस्कृतिक दृष्टि से इंद्रधनुष को सौभाग्य, आशा और प्रकृति के सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है. दिल्ली से आए पर्यटक निशांत गुप्ता ने बताया कि-

हमने सोचा भी नहीं था कि मसूरी में ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा. हल्की बारिश के बाद जैसे ही आसमान साफ हुआ, इंद्रधनुष प्रकट हुआ. यह दृश्य दिल को छू गया.-निशांत गुप्ता, पर्यटक-

वहीं, देहरादून से आईं एक फोटोग्राफर पूजा मेहरा ने कहा कि-

मैं कई बार मसूरी आई हूं, लेकिन इस बार जो नज़ारा देखा, वह बेहद खास था. इंद्रधनुष को देखकर ऐसा लगा मानो कुदरत खुद तस्वीर खींच रही हो.
-पूजा मेहरा, फोटोग्राफर-

पर्यटन विभाग ने साझा की इंद्रधनुष की तस्वीरें: मसूरी नगर पालिका परिषद और उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भी अपने सोशल मीडिया पेजों पर इंद्रधनुष की तस्वीरें साझा कीं और लोगों से अपील की कि वे इस तरह के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठाएं. पर्यावरण का ध्यान रखते हुए स्वच्छता बनाए रखें.

RAINBOW IN MUSSOORIE
हल्की बारिश के बाद निकला इंद्रधनुष (Photo- ETV Bharat)

बारिश ने बढ़ाई ठंड: अक्टूबर की शुरुआत में हुई हल्की बारिश ने मसूरी की ठंडक में इज़ाफा तो किया ही, साथ ही आसमान को और भी साफ बना दिया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक आंशिक बादल और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी, जिससे इंद्रधनुष जैसी प्राकृतिक घटनाएं दोबारा देखने को मिल सकती हैं.

RAINBOW IN MUSSOORIE
इंद्रधनुष की मनमोहक छटा (Photo- ETV Bharat)
ये भी पढ़ें:
Last Updated : October 8, 2025 at 9:15 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAINBOW AFTER RAIN IN MUSSOORIEMUSSOORIE RAINBOW PHOTOSMUSSOORIE RAINBOW VIDEOमसूरी में इंद्रधनुषRAINBOW IN MUSSOORIE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.