इंद्रधनुष ने किया पहाड़ों की रानी मसूरी का सप्तरंगी श्रृंगार, देखिए मनमोहक वीडियो
मसूरी में हल्की बारिश के बाद छाए इंद्रधनुष ने पहाड़ों की रानी की सुंदरता में चार चांद लगा दिए
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2025 at 9:08 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 9:15 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता का कोई जवाब नहीं है. इसीलिए यहां वर्षभर पर्यटकों का आना लगा रहता है. यहां से हिमालय की विस्तृत श्रृंखला दिखती है तो अन्य नजारे भी कम आकर्षक नहीं होते. बुधवार को हल्की बारिश के बाद इंद्रधनुष ने मसूरी का 7 रंगों से श्रृंगार कर दिया.
मसूरी में इंद्रधनुष का अद्भुत नजारा: बुधवार की दोपहर मसूरी में एक दुर्लभ और मनमोहक दृश्य ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. हल्की बारिश के बाद आसमान में खिला इंद्रधनुष जब पहाड़ों के ऊपर फैला, तो मानो प्रकृति ने अपनी रंगों की तूलिका से कैनवास सजा दिया हो.
यह दृश्य इतना मनोहारी था कि मसूरी घूमने आए पर्यटक अपने कैमरों और मोबाइल से इसे कैद करने में जुट गए. सोशल मीडिया पर भी इंद्रधनुष की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
आसमान में रंगों की छटा देख लोग हुए मंत्रमुग्ध: मालरोड, कंपनी गार्डन और गनहिल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इंद्रधनुष के साथ पर्यटक सेल्फी लेते और ग्रुप फोटो खिंचवाते नजर आए. बता दें कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक प्रकाशीय घटना है, जो तब दिखाई देती है जब सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों से टकराकर परावर्तित, अपवर्तित और विखंडित होती हैं.
यह प्रक्रिया सात रंगों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी को आकाश में एक अर्धवृत्ताकार धनुष की आकृति में प्रकट करती है.
पर्यटकों में इंद्रधनुष को कैमरों में कैद करने में लगी होड़: वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रकाश के गुणों को दर्शाता है, तो वहीं सांस्कृतिक दृष्टि से इंद्रधनुष को सौभाग्य, आशा और प्रकृति के सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है. दिल्ली से आए पर्यटक निशांत गुप्ता ने बताया कि-
हमने सोचा भी नहीं था कि मसूरी में ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा. हल्की बारिश के बाद जैसे ही आसमान साफ हुआ, इंद्रधनुष प्रकट हुआ. यह दृश्य दिल को छू गया.-निशांत गुप्ता, पर्यटक-
वहीं, देहरादून से आईं एक फोटोग्राफर पूजा मेहरा ने कहा कि-
मैं कई बार मसूरी आई हूं, लेकिन इस बार जो नज़ारा देखा, वह बेहद खास था. इंद्रधनुष को देखकर ऐसा लगा मानो कुदरत खुद तस्वीर खींच रही हो.
-पूजा मेहरा, फोटोग्राफर-
पर्यटन विभाग ने साझा की इंद्रधनुष की तस्वीरें: मसूरी नगर पालिका परिषद और उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भी अपने सोशल मीडिया पेजों पर इंद्रधनुष की तस्वीरें साझा कीं और लोगों से अपील की कि वे इस तरह के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठाएं. पर्यावरण का ध्यान रखते हुए स्वच्छता बनाए रखें.
बारिश ने बढ़ाई ठंड: अक्टूबर की शुरुआत में हुई हल्की बारिश ने मसूरी की ठंडक में इज़ाफा तो किया ही, साथ ही आसमान को और भी साफ बना दिया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक आंशिक बादल और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी, जिससे इंद्रधनुष जैसी प्राकृतिक घटनाएं दोबारा देखने को मिल सकती हैं.